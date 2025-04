Descubre en 5 alojamientos la alternativa energÃ©tica del turismo sostenible

Cada vez son más las personas que, a la hora de elegir dónde pasar sus vacaciones, no solo se fijan en el clima, la gastronomía, la autenticidad o las actividades que puedan realizar allá a donde van. Gracias a la mayor conciencia medioambiental que todos estamos adquiriendo, más y más viajeros tienen en cuenta el impacto que tendrá su actividad turística en la naturaleza.



No es para menos. Cada vez estamos más preocupados por los efectos que el cambio climático está teniendo no sólo en nuestras vidas, también en los viajes. Además, ser respetuosos con el medioambiente añade una capa extra de disfrute, incrementa nuestro bienestar y la sensación de conexión con el entorno natural al sentir que contribuimos a su conservación.