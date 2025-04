Liderazgo y compromiso, claves del éxito de las empresas que apuestan por la sostenibilidad

Hacia un futuro mejor

La propia CDP ha destacado la importancia de que más de 450 empresas hayan entrado este año a formar parte del proyecto, con el objetivo de trabajar “de forma productiva” con sus proveedores y conseguir extender la acción contra el cambio climático en todas y cada una de sus cadenas de suministro de cara a lograr la transición “hacia un futuro neto cero y positivo para la naturaleza”, en palabras de Simon Fischweicher, Director of Supply Chain ad Reporter Services de CDP.

Otra de las evaluaciones que lleva a cabo CDP se refleja en la llamada “Lista A”. Una relación de compañías especialmente comprometidas en materia medioambiental que va más allá de una simple puntuación, y que examina al detalle a todas y cada una de ellas a la hora de establecer “objetivos ambiciosos y significativos”, tal y como ha destacado el propio Fischweicher. En este ranquing Cellnex también ha revalidado –en este caso por quinto año consecutivo--, su puesto en la “Lista A”.

En concreto, el operador de infraestructuras de telecomunicaciones ha destacado por “la divulgación de oportunidades y riesgos, la estrategia empresarial, la planificación financiera y el análisis de escenarios, así como por el establecimiento de objetivos ambiciosos y significativos”.

La sostenibilidad no es sólo un imperativo ético y una demanda de toda la sociedad. Además, y tal y como señala el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, también supone una oportunidad de negocio que aporta beneficios a las empresas. Tal y como recuerda este acuerdo, las compañías que operan de manera sostenible no solo no impactan negativamente sobre el medioambiente y los derechos laborales y humanos, sino que además “generan impactos positivos en la sociedad y el planeta”. Una meta que se consigue a través de la inclusión en sus estrategias corporativas de los llamados aspectos ESG, siglas que responden a la “E” de environmental (ambiental, en castellano), “S” de social y “G” de gobernanza.

Buena parte de ese reto medioambiental pasa por los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 propósitos globales diseñados para ser un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos, y ante los que la gran mayoría de las compañías de nuestro país están respondiendo. Según el citado Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 9 de cada 10 empresas españolas contribuye a los ODS. Además, un 79% considera que existen ventajas competitivas a la hora de implementar la sostenibilidad empresarial. Con empresas más sostenibles, ganamos todos.