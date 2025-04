Los mejores neumáticos para coches eléctricos se fabrican desde hace más de un siglo

La industria automovilística inició hace años un viaje de no retorno para ofrecer soluciones de movilidad sostenible a unos usuarios que han elevado tanto su nivel de exigencia como su compromiso con el medioambiente. Las severas consecuencias del cambio climático han provocado que sea necesario adoptar medidas urgentes a todos los niveles para tratar de revertir una tendencia que ya afecta, de muy diversas maneras, a millones de personas en todo el mundo.

No en vano, los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de agua, el deshielo y aumento del nivel del mar, las disminución de la biodiversidad, la sequía, la contaminación del aire y las enfermedades asociadas o la inseguridad alimentaria, entre otros efectos, son el resultado de la quema de combustibles fósiles y de la sobrexplotación de los recursos del planeta. Y hay que emprender acciones que lo cambien todo para que no cambie nada. Hechos y no palabras.

Y en esas se encuentra, como decíamos, el sector del automóvil, que ha redoblado esfuerzos para reducir las emisiones de efecto invernadero en todos los procesos de la cadena de producción de los vehículos del presente y del futuro, que son los encargados de poner fuera de circulación los aproximadamente 1.300 millones de automóviles que a día de hoy funcionan con combustibles fósiles.