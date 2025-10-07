«Queremos ser el banco que acompañe a los extremeños en cada etapa de su vida»

– ¿Qué representa el plan ‘Ahora Extremadura’ para Ibercaja y para la región?

– Extremadura es uno de nuestros territorios tradicionales y tenemos una fuerte vinculación con nuestros clientes particulares y con los principales sectores productivos, en particular con el agrícola y ganadero.

Este plan supone una apuesta decidida por Extremadura. Queremos ser el banco de referencia para los extremeños acompañando a familias, empresas y sectores productivos en su desarrollo. Es una muestra clara de nuestro compromiso con el crecimiento económico y social de la comunidad.

– ¿Cuáles son los principales objetivos del plan para el periodo 2025–2029?

– Nos hemos marcado el objetivo de consolidarnos como líder en banca minorista y fortalecer nuestra vocación social y territorial a través de Fundación Ibercaja y Fundacion CB (Fundacion Caja de Badajoz).

Nuestras tres metas principales son: captar 30.000 nuevos clientes, aumentar en un 40% nuestro volumen de negocio y fortalecer nuestra presencia territorial. Queremos estar más cerca de las personas, las empresas y los sectores productivos que hacen avanzar a Extremadura. Todo ello con una vocación clara de aportar valor y dar servicio a los extremeños.

– Ibercaja ya tiene una presencia destacada en Extremadura. ¿Cómo se va a reforzar esa implantación?

– Actualmente damos cobertura al 71% de la población extremeña, con una presencia especialmente fuerte en Badajoz (90%) y significativa en Cáceres (40%). El plan contempla seguir ampliando nuestra red y servicios, adaptándonos a las necesidades de cada territorio.

– ¿Qué papel juegan los sectores productivos como el agrícola y ganadero en esta estrategia?

– Son sectores esenciales para este territorio. Extremadura tiene una economía muy vinculada al sector agroalimentario, y nosotros queremos seguir siendo el socio financiero de referencia para agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria. Nuestro conocimiento del territorio y nuestra cercanía nos permiten ofrecer soluciones adaptadas a sus realidades. Contamos ya con la confianza de muchos de estos clientes y también con la de los grupos empresariales extremeños, que consolidan nuestro papel como socio financiero clave en la economía regional.

– ¿Qué importancia tiene el compromiso social dentro del plan?

– Es uno de los pilares. A través de Fundación Ibercaja y Fundacion CB desarrollamos cada año proyectos culturales, educativos y sociales que tienen un impacto directo en la comunidad. Queremos seguir fortaleciendo esa labor y estar presentes en el día a día de los extremeños, devolviendo el 100% de nuestros beneficios a la sociedad.

– ¿Cómo se articula este plan con la estrategia global de Ibercaja?

– ‘Ahora Extremadura’ se enmarca dentro del Plan Estratégico ‘Ahora Ibercaja 2026’. Es una extensión territorial que refuerza nuestra visión global, adaptada a las particularidades de esta región. Extremadura es una prioridad estratégica para nosotros.

– ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los clientes actuales y potenciales de Ibercaja en Extremadura?

– Que estamos aquí para acompañarlos, para crecer juntos. Que Ibercaja no es solo una entidad financiera, sino un aliado comprometido con el futuro de Extremadura. Queremos que cada vez más extremeños confíen en nosotros.