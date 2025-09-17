El futuro de la región comienza en las aulas

La Universidad Loyola es una apuesta de futuro para los jóvenes de Extremadura gracias a su alta empleabilidad

Con campus en Sevilla y Córdoba, destaca por su innovadora propuesta educativa basada en valores, metodología práctica, estrecha conexión con el mercado laboral y claustro formado por profesionales y académicos de prestigio



Como única universidad de la Compañía de Jesús en Andalucía, Loyola apuesta por una formación mucho más allá de lo puramente académico. Entiende la educación como una herramienta de transformación personal y profesional, donde el conocimiento va siempre acompañado de valores, conciencia y servicio.

Desde sus inicios en 2013, la Universidad Loyola se centra en la excelencia académica, innovación metodológica, internacionalización y un modelo educativo centrado en la persona, le ha llevado a liderar la empleabilidad de los titulados de grado y máster en Andalucía.



El último informe de la Fundación CYD reconoce el liderazgo de los egresados de Loyola en grado y máster en porcentaje de contratos indefinidos y de empleo a tiempo completo, con cifras que superan el 90 y el 95%, respectivamente. Además, Loyola destaca en la base media de cotización anual, con 30.467 euros en grado y 39.516 euros en máster, por encima de la media andaluza.

Internacionalización, valores y diálogo

Miembro de una red de universidades jesuitas presente en más de 80 países, Loyola es la universidad andaluza con mayor tasa de estudiantes en movilidad internacional. Esta dimensión global permite a sus alumnos adquirir competencias interculturales y experiencia internacional, claves en un mundo cada vez más interconectado.

Su dimensión internacional, junto con los altos estándares de calidad y exigencia académica, han permitido que la Universidad Loyola consiga la acreditación AACSB. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es la única en Andalucía que la posee y solo el 6% de las escuelas de negocios del mundo la tienen. Esta acreditación supone una ventaja competitiva para el alumnado, ya que los títulos de la Universidad Loyola, como el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y sus dobles titulaciones, el grado en Datos y Analítica de Negocio y sus dobles, así como el MBA y los Máster in Management (MiM), están avalados por este sello de excelencia reconocido internacionalmente.

Estudiar en Loyola es más que obtener un título: es apostar por una educación con valores, donde el conocimiento se pone al servicio de la sociedad. Se trata de un elemento tan intrínseco a la universidad que cuenta con el Servicio de Evangelización y Diálogo, un espacio que cuida de manera especial el crecimiento de las personas y de los grupos en el marco de una universidad global.

La Universidad Loyola no solo forma profesionales excelentes, sino personas comprometidas, conscientes y capaces de liderar con responsabilidad los cambios que el mundo necesita.

Grados con formación integral

El curso 2025/2026, que se inició a principios del mes de septiembre con 1.700 estudiantes de nuevo ingreso, ha arrancado con 102 titulaciones de grados, dobles grados, másteres y doctorados.

En el caso de la formación de grado, destacan áreas clave como Administración y Dirección de Empresas, Datos, Economía, Psicología, Derecho, Ingeniería, Educación, Comunicación, Artes, Ciencias de la Salud, Relaciones Internacionales, Humanidades y Teología.



Uno de los principales aspectos diferenciadores de la Universidad Loyola es su apuesta por las dobles titulaciones, que permiten a los estudiantes ampliar su horizonte profesional y potenciar la empleabilidad. Esta flexibilidad formativa, junto al aprendizaje por proyectos, casos reales y tecnologías avanzadas, prepara a los alumnos para liderar el sector sobre el que esté desarrollando su carrera profesional.



Este curso, Loyola ha reforzado su apuesta por la formación ligada al desarrollo científico y social con dos nuevos grados: Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería Biomédica.

Másteres con impacto profesional y humano

La oferta de posgrados incluye másteres oficiales y propios en áreas de alta demanda como Psicología, Educación, Business, Salud, Ingeniería, Comunicación, Jurídico e Investigación. Todos ellos combinan rigor académico, aplicación práctica y contacto directo con empresas, facilitando una rápida inserción en el mercado laboral.



El nuevo curso arranca el 29 de septiembre con la Jornada de Bienvenida en el campus de Sevilla y el 6 de octubre en el campus de Córdoba. Destacan los dos nuevos másteres oficiales orientados al ámbito educativo y sociosanitario: Psicopedagogía y Neurorrehabilitación. Estos programas responden a necesidades reales de la sociedad, formando profesionales comprometidos con el bienestar y la mejora de la calidad de vida.

La Universidad Loyola ofrece cinco programas de doctorado. Estos programas son líneas generales de la ciencia, pero a su vez constan de varias líneas de investigación que van abordando temas más específicos. Cada línea de investigación a su vez posee un catálogo de posibles temas para el desarrollo de tesis doctorales. A través de estos catálogos existentes es muy fácil orientarte a la hora de decidirte en qué línea y temática quieres desarrollar tu tesis.



Además, la escuela de doctorado de la Universidad Loyola te ofrece el paso previo necesario para iniciar tu carrera investigadora con el Máster Universitario en Métodos de Investigación Aplicados a las Ciencias Sociales.



Para más información de su oferta académica, la misión y valores de la Universidad Loyola puedes visitar su web uloyola.es

El acompañamiento del alumnado desde la escuela a la universidad, clave en la búsqueda del éxito educativo

Hablar de educación en Extremadura es hablar de su futuro. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional trabaja en adaptar el sistema educativo a las necesidades de la sociedad, vinculando formación, empleo y tejido productivo. El Gobierno de María Guardiola integra a los jóvenes en todas sus políticas de empleo, desde la formación hasta la empleabilidad, y lo hace en coordinación con empresas para garantizar oportunidades reales de inserción laboral.

La Formación Profesional Dual de Extremadura ha sido reconocida a nivel nacional por su calidad y su capacidad para generar talento propio. Con ella, se diseñan estrategias conjuntas con las empresas que facilitan la inserción laboral del alumnado y responden a las necesidades del mercado. Entre las medidas recientes destaca un decreto de ayudas dotado con 2 millones de euros para apoyar a pymes y entidades sin ánimo de lucro en los costes derivados de la formación dual intensiva.

Estas actuaciones se enmarcan en el modelo europeo de sostenibilidad, digitalización y resiliencia, pilares del Plan Estratégico de Educación Profesional de Extremadura. Este plan se articula en seis ejes: orientación, formación, oferta de FP, innovación y emprendimiento, dualización y relación con empresas, y un foro de debate sobre el desarrollo de la FP en la región.

Para el curso 2025/26 se convocará la selección de proyectos de innovación en FP en centros públicos, con el fin de transferir conocimiento entre la escuela y la empresa. Cada proyecto deberá estar ligado a un reto empresarial y contar con colaboración activa del tejido productivo.

En paralelo, se ha renovado el Plan de Educación y Competencia Digital de Extremadura, ‘Innovated’, que conecta las aulas con el futuro laboral. Fomenta áreas estratégicas como ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM), con proyectos vinculados al mundo empresarial. Se busca así reducir la brecha entre formación y necesidades del mercado, motivar al alumnado y aportar soluciones prácticas a la sociedad.

La Junta también impulsa la FP para adultos, ampliando la oferta en modalidad presencial, a distancia y online. Entre las novedades destacan un grado básico de Cocina y Restauración en Zafra, el ciclo de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en Badajoz y titulaciones emergentes en Plasencia como Desarrollo de Videojuegos, Realidad Virtual y Ciberseguridad. En total, se han creado 17 nuevas enseñanzas, tres de ellas virtuales, vinculadas a proyectos estratégicos de la región. Además, se han actualizado los currículos con la participación de 90 docentes en 25 grupos de trabajo.

Formación y actualización docente

La administración también avanza en una deuda histórica: la oferta educativa para personas con necesidades específicas o discapacidad. Se han adaptado ciclos básicos en modalidad dirigida a este alumnado, tanto en Centros de Educación Especial como en institutos. Ahora podrán titular si alcanzan los objetivos generales o, en caso contrario, obtener certificaciones parciales de competencia. Asimismo, se amplía la oferta con certificados profesionales de niveles 1 y 2, para elevar sus oportunidades laborales.

El profesorado de FP cuenta con nuevos programas de formación a distancia, inmersiones en empresas, colaboraciones con entidades, cursos de gestión del aula, estancias en empresas, inmersiones lingüísticas y formaciones intensivas en fines de semana sin coste. Además, se incluyen líneas transversales en inclusión, igualdad, convivencia y plurilingüismo.

El sistema extremeño ha reforzado sus plantillas: este curso hay 165 docentes más pese a contar con 1.800 alumnos menos, lo que permite reducir ratios por aula. También se suman 660 profesores en programas de éxito educativo con una inversión de 19,7 millones de euros. Los equipos de orientación han sido reforzados y se reconoce la itinerancia de sus profesionales, una demanda histórica.

Las actividades formativas complementarias se extenderán hasta junio, favoreciendo la conciliación familiar y laboral y prolongando el acompañamiento del alumnado durante todo el curso. Se mantiene además el apoyo a las clases extraescolares de inglés y otros programas plurilingües, fundamentales en un mercado laboral globalizado.

Más de 15.000 docentes extremeños, el 80% de la plantilla, cuentan ya con acreditación en competencia digital. La red de apoyo a la FP Dual se ha reforzado con 12 prospectores de empresas que facilitan la transformación de los centros a esta modalidad. La formación para docentes también aborda novedades legales en FP, gestión de la cotización a la Seguridad Social del alumnado y contenidos de digitalización y sostenibilidad aplicados a cada sector productivo.

Mejora en la financiación

La Universidad de Extremadura (UEx) oferta 5.186 plazas de grado distribuidas en 85 titulaciones, incluidas 15 dobles grados, entre ellos la novedad de Ingeniería en Tecnologías Industriales/ADE. En másteres, la oferta asciende a 1.913 plazas, con dos nuevos títulos: el Máster Interuniversitario en Informática Industrial y Robótica y el Máster Universitario en Comercio Internacional, impulsado con la Cámara de Comercio y Avante.

La Junta ha mejorado la financiación de la UEx, reforzando condiciones del profesorado y apoyando su papel como coordinadora de la alianza de universidades europeas EuGreen.

El Gobierno regional concentra sus esfuerzos en consolidar un sistema educativo y formativo que sirva como motor de crecimiento económico y social. Con medidas que abarcan desde la educación básica hasta la universidad, pasando por la FP y la formación docente, Extremadura persigue un objetivo común: que los jóvenes tengan motivación, formación, vocación y empleo. La estrategia es clara: construir un futuro sólido y lleno de oportunidades para toda la ciudadanía.