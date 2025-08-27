Cuidar Mérida tiene su historia: el esfuerzo silencioso que mantiene limpia la ciudad durante la Feria

Secciones
Más de 120 trabajadores realizan las labores de limpieza, recogida y mantenimiento de jardines en la semana grande.
La Feria de Mérida es alegría, música y convivencia en calles, plazas y en el recinto ferial. Pero mientras miles disfrutan, un equipo trabaja sin descanso para que la ciudad amanezca cada día impecable: el servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida, gestionado por FCC Medio Ambiente.
El dispositivo se refuerza con más personal, más turnos y más maquinaria para que la ciudad luzca limpia y cuidada en su semana grande.
El jefe de servicio de limpieza y recogida de residuos, Justo Moreno, lo explica así: «La Feria es un reto importantísimo. Nuestro objetivo es que cada mañana los vecinos encuentren Mérida limpia, como bien se merece una Ciudad Patrimonio de la Humanidad».
El dispositivo se concentra en las zonas con mayor afluencia: el recinto ferial, las casetas, las atracciones, los jardines junto al río Guadiana y el centro histórico.
Durante la Feria, la plantilla —más de 120 personas— se organiza en turnos de mañana y tarde para cubrir todos los puntos estratégicos. A partir del 1 de septiembre se suman dos operarios al servicio de limpieza en la zona centro en turno de tarde y los días 6 y 7 de septiembre el servicio se incrementa con 15 operarios para zona centro y recinto ferial.
El refuerzo incluye una media de 15 vehículos y máquinas trabajando a diario en el recinto ferial y la zona centro, entre ellos barredoras, cisternas de baldeo, fregadoras, furgones hidrolimpiadores y camiones de recogida, que operan a pleno rendimiento para mantener la ciudad en perfectas condiciones.
El calor de septiembre exige especial atención a los espacios verdes. El servicio de jardinería trabaja de forma coordinada con el de limpieza para que parques emblemáticos como el Puente Romano o el Parque de La Isla se mantengan en perfecto estado.
En total, se atienden más de 1.256.000 m² de zonas verdes en Mérida, de los cuales unos 245.000m² rodean el recinto ferial , tanto por Pancaliente como por Albarregas. Se refuerzan los trabajos de limpieza y también el ornato de la toda la Ciudad con la plantación de mas de 1.500 flores.
«Una ciudad limpia necesita también zonas verdes cuidadas. Trabajamos de la mano para que Mérida luzca como se merece», apunta Juan Antonio Durán, jefe del servicio de mantenimiento de jardines de la ciudad.
El trabajo es constante y, aunque pueda pasar desapercibido, es clave para la imagen de la ciudad.«No limpiamos cualquier calle, cuidamos una ciudad con historia», recuerda Moreno.
La ciudadanía también tiene un papel esencial: usar las papeleras, no dejar bolsas en la calle y respetar jardines y mobiliario urbano.
‘Cuidar Mérida tiene su historia’ resume un compromiso que va más allá de la Feria: mantener viva la ciudad, respetar su pasado y prepararla para el futuro. La campaña tiene como objetivo poner de relieve el esfuerzo que realizan los servicios urbanos de la ciudad, el cual a veces puede pasar desapercibido. Esta también será fundamental para concienciar e informar a los emeritenses de las buenas prácticas medioambientales, ya que su colaboración es esencial para que el esfuerzo en limpieza pueda dar su fruto. La campaña se desarrollará principalmente en redes sociales, en el perfil @cuidamosmerida, con los trabajadores y trabajadoras del servicio como protagonistas y conductores del mensaje, dando a conocer los servicios de manera amena y cercana.
Gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores y ciudadanos, Mérida brilla cada mañana, incluso en sus días de mayor fiesta.