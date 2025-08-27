Cuidar Mérida tiene su historia: el esfuerzo silencioso que mantiene limpia la ciudad durante la Feria

Un reto compartido

El jefe de servicio de limpieza y recogida de residuos, Justo Moreno, lo explica así: «La Feria es un reto importantísimo. Nuestro objetivo es que cada mañana los vecinos encuentren Mérida limpia, como bien se merece una Ciudad Patrimonio de la Humanidad».



El dispositivo se concentra en las zonas con mayor afluencia: el recinto ferial, las casetas, las atracciones, los jardines junto al río Guadiana y el centro histórico.

Más de 120 trabajadores y maquinaria reforzada

Durante la Feria, la plantilla —más de 120 personas— se organiza en turnos de mañana y tarde para cubrir todos los puntos estratégicos. A partir del 1 de septiembre se suman dos operarios al servicio de limpieza en la zona centro en turno de tarde y los días 6 y 7 de septiembre el servicio se incrementa con 15 operarios para zona centro y recinto ferial.

El refuerzo incluye una media de 15 vehículos y máquinas trabajando a diario en el recinto ferial y la zona centro, entre ellos barredoras, cisternas de baldeo, fregadoras, furgones hidrolimpiadores y camiones de recogida, que operan a pleno rendimiento para mantener la ciudad en perfectas condiciones.

Jardines en primera línea

El calor de septiembre exige especial atención a los espacios verdes. El servicio de jardinería trabaja de forma coordinada con el de limpieza para que parques emblemáticos como el Puente Romano o el Parque de La Isla se mantengan en perfecto estado.

En total, se atienden más de 1.256.000 m² de zonas verdes en Mérida, de los cuales unos 245.000m² rodean el recinto ferial , tanto por Pancaliente como por Albarregas. Se refuerzan los trabajos de limpieza y también el ornato de la toda la Ciudad con la plantación de mas de 1.500 flores.



«Una ciudad limpia necesita también zonas verdes cuidadas. Trabajamos de la mano para que Mérida luzca como se merece», apunta Juan Antonio Durán, jefe del servicio de mantenimiento de jardines de la ciudad.