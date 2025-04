Calíope, la iniciativa que mejorará las habilidades comunicativas de los jóvenes extremeños

Calíope, haciendo honor a la musa de la que cogieron el nombre, es un proyecto dedicado a la elocuencia. Y, más que a la elocuencia, lo que pretende es mejorar la capacidad para comunicar ideas frente a otras personas de manera que estas presten atención, entiendan lo que se dice y, a ser posible, se pongan de acuerdo.

Planelles comenzó explicando por qué entraron en el proyecto, cuándo lo hicieron y, sobre todo, en qué consiste: «Este año se celebra la sexta edición, y venimos colaborando con la consultora ‘Commun’, organizadora del proyecto, desde hace cuatro o cinco años. En su momento nos pareció muy importante y desde el principio hemos confiando y apostado por él; de hecho, tenemos muchas expectativas de que el programa pueda seguir creciendo, ampliando su círculo y extenderlo a toda la provincia».

Para él, la experiencia de patrocinar Calíope ha sido «muy positiva», ya que el proyecto pone en común a alumnos de entre 11 y 18 años para trabajar su habilidad de comunicativa, una competencia trasversal «muy importante, tanto para el desarrollo personal y el futuro profesional de nuestros jóvenes».

No es para menos: como indica el propio Planelles, más de 10.000 personas han recibido formación a lo largo de sus, hasta ahora, cinco ediciones, en las que han participado más de 20 localidades de la provincia. Concretamente, para esta sexta edición, intervendrán 12 centros de Primaria y 5 de Secundaria y en la final, que se celebrará el próximo día 13 de diciembre en el auditorio del mismo edificio Siglo XXI, se reunirán más de 400 alumnos para poner en común sus progresos. Cabe recordar también que alrededor de 2.000 jóvenes se han formado en estas clases de comunicación, respaldadas por más de 50 docentes.

«Para nosotros, que somos un banco que procede de una caja de ahorros y estamos convencidos de nuestra función social, ya que somos algo más que un intermediario financiero, nuestra función es devolver a la sociedad gran parte de lo que recibimos. Y es a través de proyectos como Calíope cuando somos capaces de llevarlo a cabo y de cumplirlo», declara el director territorial de Ibercaja.

Sobre mejorar la vida de las personas también habló Ricardo Cabezas ya que su misión, a través de la Diputación, es hacerlo con los vecinos que viven en núcleos poblacionales menores de 20.000 habitantes. «Entendemos que Calíope es una manera de dar cobertura no solo a los jóvenes de la ciudad de Badajoz, sino también a los de la provincia, que son aquellos que, al no pertenecer a núcleos de población grande, no tienen tantos medios. Nuestra presencia, de este modo, está justificada, pues la próxima edición se ampliará la participación en Calíope», asegura.

Una mejor educación

Tanto Planelles y Cabezas comentaron en su conversación que les hubiera encantando tener un proyecto de estas características cuando estudiaban. Planelles subrayó, por un lado, que la educación actual tiene una orientación diferente a la que tenían hace años, muy dirigida a la memorización y la repetición. «Además de la formación reglada, que hay que tenerla, hay que ser capaz de desarrollarla y perder el miedo a hacerlo: hay que ser capaces de comunicarla, de transmitirla y de ahí la importancia de Calíope».

Por otro lado, Cabezas, que coincide con el director territorial de Ibercaja, añadió que es curioso cómo se enseña a los extremeños a escribir tanto en español como en, por ejemplo, inglés y portugués pero que luego «cuesta muchísimo expresarnos. En ese sentido, la cultura anglosajona o latinoamericana nos da mil vueltas. Este proyecto es fundamental para corregir este desequilibrio que tenemos».

Formas de aprendizaje

«En mi caso, yo no tuve esa formación», admitió Planelles. «En mi época todo consistía en coger folios y escribir y soltarlo todo de una vez, sin esa habilidad para expresarlo. Eso ha cambiado, y hay que darle importancia a cómo dices y cómo transmites ese contenido, más allá de recitarlo de memoria».

Cabezas explicó que él ha ido adaptándose a su labor como político gracias a la experiencia. «He tenido intervenciones desastrosas, y me fui escuchando para ver cómo lo hacía. Poco a poco, fui corrigiendo eso, porque yo tampoco tuve la suerte de tener un monitor o un profesor que me enseñara a mejorar mis habilidades comunicativas». Asimismo, el diputado provincial afirma que es más fácil trabajar cuando alguien es joven: «Cuando uno es adulto el margen de aprendizaje es más complicado».

Por su parte, la última sugerencia de Planelles fue la de trabajar. «Puede haber personas que tengan mayor facilidad, que tengan menos timidez, que sean más capaces de salir al público y exponer sus ideas. No pasa nada, el trabajo sigue siendo fundamental y a mí, por lo menos, me ha servido así, porque hasta que en mi trabajo no tuve esa necesidad de hacerlo, no lo desarrollé». Y finalizó parafraseando al mítico golfista Gary Player: «Cuando más entreno, más suerte tengo. Pues aquí pasa lo mismo, hay que seguir practicando las habilidades comunicativas».