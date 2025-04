«Un vídeo de comparsas que vi en TikTok ha hecho que venga desde Francia en autocaravana»

André Dubois ha recorrido 1.081 kilómetros desde el sur de Francia para conocer junto a su familia cómo se viven en Badajoz estos días ... de carnaval. «Vi en TikTok un vídeo de una comparsa y cogimos la autocaravana para venir a verlo de cerca», comenta. Tras diez horas de viaje, el jueves llegaron, no sabían dónde poder estacionar su vehículo y un empleado municipal les envió al antiguo recinto ferial, ya que el Ayuntamiento ha habilitado este espacio hasta el próximo lunes para que las caravanas puedan acampar en este lugar.

La afluencia masiva de autocaravanas tiene su origen en una 'quedada' que ha organizado José Luis González, Willy, fundador de 'Las casitas', un grupo de aficionados a este tipo de turismo que se reúnen para conocer distintos lugares. «Es el cuarto año que vengo. Soy de Sevilla me encanta el ambiente que tiene la ciudad y me gusta mucho el carnaval de calle y aquí se vive mucho. Disfruto mucho de las murgas actuando en plena calle», afirma el organizador.

Willy cuenta que tienen organizado su propio concurso de disfraces. «Damos premios a los tres mejores, también entregamos una placa al caravanista más veterano, al más joven y al que venga desde más lejos», explica. El requisito para participar en estas 'quedadas' es donar de tres kilos de alimentos no perecederos que posteriormente entregan a bancos de alimentos o asociaciones. «Este año lo vamos a donar al pueblo saharaui, nos han dicho que con el terremoto la gente se está olvidando de ellos«. Por eso han avisado al Banco de Alimentos de Badajoz para entregarle todo lo que reúnan.

«Tenemos las expectativas muy altas»

Mariola García viaja con su marido Juan Martín y unos amigos. Han venido desde Sevilla y para ellos serán sus primeros Carnavales. «Tenemos las expectativas muy altas porque nos han enseñado vídeos y nos han dicho que es una fiesta por todo lo alto, así que tenemos nuestros disfraces listos», comenta Mariola, que añade que sería ideal estar ubicados en un área más bonita.

Para este grupo de sevillanos sería ideal contar con un lugar habilitado para vaciar las aguas grises (el agua sucia) ya que se ubican en el antiguo recinto ferial porque cuentan con la autorización del Ayuntamiento aunque realmente no sea un sitio acondicionado para este tipo de turismo. «La ciudad se podría beneficiar de los autocaravanistas porque no venimos a comer y cenar en la autocaravana. Salimos a bares y restaurantes, hacemos aquí las compras, compramos regalos. O sea que no solo el turismo de hotel es el que deja el dinero».

Otros caravanistas vienen de más lejos, como Ana Villar, que viene desde Mieres (Asturias), y que ha venido más veces en Carnaval. «Me gusta y merece la pena», dice. Una experiencia que vivirá este año por primera vez Juan Carlos Guzmán, que ha dejado el carnaval de su Cádiz natal porque quiere conocer otras formas de vivir esta fiesta.

El 90% son jubilados

Luis Romero ha venido desde Málaga y le encanta el ambiente que hay hasta ahora, pero echa en falta áreas bien preparadas. «Falta electricidad, contenedores, esto deja dinero en la ciudad, comemos y cenamos fuera. El concepto que la gente tiene de caravanista es el de la época de los 'hippies', pero ahora mismo el 90% de los que estamos aquí somos jubilados y lo que hacemos es gastar dinero». afirma.