«Este fin de semana hacemos la caja de un mes»

MARÍA ISABEL HIDALGO Sábado, 18 de febrero 2023, 07:40 Comenta Compartir

Cuatrocientas cajas de Coca-Cola, más de una centena de paquetes de vasos de plástico, hielos y todo tipo de bebidas es lo que tiene preparado, desde el pasado jueves, Laura García en su almacén del Carmen Gastro Bar Gin Club para hacer frente a los días de Carnaval que tiene por delante. Pese a la subida del 9% que han sufrido los distribuidores de bebidas, para este fin de semana han repartido un 50% más de lo habitual, confirma Jesús Carballo. Al igual que el bar de Laura, todos los locales cercanos al casco antiguo, al río y San Francisco afrontan días de intenso trabajo.

Para poder atender la afluencia masiva de clientes que salen a las calles, muchos de estos establecimientos se ven obligados a ampliar sus plantillas. Según el presidente de la Asociación de Turismo de Badajoz, Antonio Martínez los contratos eventuales aumentan un 40% en la semana de Carnaval. José Sánchez trabajará en el bar durante los días de fiesta, y como él los porteros y camareros que muchos pacenses verán estos días en el local que tiene Laura en la calle San Juan. «El Carnaval de Badajoz se vive mucho en la calle, nosotros sacamos barra fuera y para garantizar un buen servicio he contratado tres camareros y dos porteros».

El buen tiempo con el que se presenta el fin de semana y el hecho de que este año sea el primer Carnaval sin restricciones después de la pandemia es lo que hace que los hosteleros afronten estos días con optimismo. «Hay días en los que tenemos entre 18 y 20 horas de trabajo, pero compensa porque la caja que hacemos este fin de semana equivale a la de un mes», declara Laura García.

Los contratos eventuales aumentan un 40% durante los días del Carnaval, según la Asociación de Turismo

Otros bares como el 'Motel 7', propiedad de Viti Pérez, apuestan por ofrecer una alternativa a la calle y por eso ha decidido abrir además el interior, ya que estos días para él suponen un 25 % de la facturación habitual en un mes.

Los restaurantes también se benefician de esta fiesta, pero el impacto económico que deja en este tipo de negocios «no es tan significativo como el de los bares, pese a que muchos grupos aprovechan para cenar o comer fuera», apunta Manuel Moreno presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex).

Por lo que se refiere a la ocupación hotelera, está al completa en todos los hoteles durante el primer fin de semana, según indica Antonio Martínez. «Viernes y sábado está al 100% desde el mes de noviembre», confirma la directora del Hotel Casino Extremadura, Alicia Acedo. La misma cifra se repite en el Hotel Río. Su directora, Esther Silvero afirma que estas cifras no son una novedad para ellos. «Hace muchos años que los hoteles se llenan el fin de semana de Carnaval».

Lo novedoso está en el martes 21, que por primera vez es festivo en toda Extremadura y como consecuencia las reservas superan en general el 75%. Algunos establecimientos esperan incluso repetir el lleno del fin de semana, como el Hotel Río que ya tiene completo el 95% de sus habitaciones en la noche del lunes al martes.

En relación con los precios, para estos primeros días está entre los 220 y los 120 euros. «Hay que tener en cuenta que el aumento de la demanda es lo que dispara el coste, pero también influye el tipo de habitación», aclara Alicia Acedo directora del Hotel Casino.

Por este motivo a partir del lunes los precios para el segundo fin de semana de fiesta estarán más bajos. «Es el primer año que se celebran dos fines de semana, de Carnaval, por lo que aún no sabemos el impacto que tendrá, estamos expectantes», apunta Silvero. Por el momento, la ocupación para esa segunda fase de la fiesta está en el 50% y los precios son más asequibles, entre los 95 y los 115 euros.

Los hoteles se encuentran al completo durante el primer fin de semana, y al 50% de para el segundo

La mayoría de clientes que ocupan los hoteles pacenses este fin de semana llegan en grupo. Gran parte de ellos vienen de poblaciones cercanas a Badajoz, pero esta tendencia también ha cambiado en los últimos años, comenta la directora del Hotel Casino. «Ahora también hay clientes individuales, que se alojan porque vienen a disfrutar del desfile». Los hoteleros pacenses se muestran contentos con las cifras de ocupación de estos días en el que es para ellos un «gran evento», aunque aseguran que «no es tan potente como otros, por ejemplo el fin de semana de la Feria del Toro ya que el perfil del cliente es diferente», indica Acedo.

Las mercerías se resienten

Otro tipo de negocios como el de Paqui Trujillo también gozan de un incremento en sus ventas con motivo de las fiesta de don Carnal, «pero no tiene nada que ver con las cifras de hace 20 años» explica. Paqui es la dueña de una mercería familiar en la que la gente aguardaba en la calle para comprar telas, lentejuelas y todo lo necesario para elaborar los disfraces. «Los grupos de calle ya no se hacen trajes, y si tienen que comprar telas lo hacen al por mayor», explica. Esto no quiere decir que no perciba un aumento de las ventas en medias, camisetas térmicas, hilos y todo lo necesario para poner a punto los disfraces.

Los dueños de los negocios pacenses se muestran optimistas ante la semana de fiesta que tienen por delante, ya que para muchos de ellos, sobre todo el sector hostelero, los carnavales son económicamente las mejores fechas del año.

Comenta Reporta un error