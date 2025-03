Hostelero de San Roque: «Tengo 200 kilos de carne y sardinas compradas desde hace semanas»

María Isabel Hidalgo Badajoz Lunes, 12 de febrero 2024, 14:31 Comenta Compartir

Los hosteleros de San Roque estiman pérdidas de más del 50% el martes de Carnaval de Badajoz, día de fiesta en el barrio pacense que este año no entierra a la Sardina por el cambio de fecha del desfile de comparsas.

Varias barras portátiles se agolpaban esta mañana en la fachada del bar 'Ven acá pa' ca' ubicado en la avenida Ricardo Carapeto del barrio de San Roque en Badajoz. «Mañana aquí se celebra la sardina», voceaba el dueño del local Diogo Semedo, mientras colocaba las barras en la acera.

Él es uno de los hosteleros de San Roque que ha decidido celebrar como todos los años el entierro de la sardina aunque mañana las comparsas no vengan a llorar a este barrio. «Tenemos permiso para montar las barras, así lo dice el bando municipal que se sacó para Carnaval. Tengo comprados 80 kilos de pinchitos, 60 kilos de panceta y otros tantos de chorizos y sardinas. ¿Qué hago con todo eso?», se preguntaba preocupado.

A finales de enero Semedo compró a los proveedores toda la mercancía que normalmente se necesita para un martes de Carnaval. «Los proveedores trabajan con una previsión, son muchas cantidades y hacemos los pedidos con antelación. Nos han cancelado el desfile cinco días antes. No nos han dado ni tiempo de reducir pedidos», afirma.

Para el dueño de este bar sustituir el gran desfile de comparsas y artefactos por el entierro de las sardinas de San Roque, no ha sido una decisión acertada, ya que afecta a los hosteleros. «Desde el año pasado el Carnaval dura diez días, creo que se podía haber elegido otro día para desfilar y dejarnos a nosotros nuestro día de fiesta», decía preocupado porque ha invertido cinco mil euros en uno de los días de más trabajo en San Roque y las previsiones para recuperar lo invertido no son buenas.

«Va a venir la gente del barrio, porque son gente que responde pero si las comparsas están en el centro la multitud estará allí», no se espera la multitud de siempre«, contaba. En su local trabajan a diario tres empleados, una cifra que se duplica el martes de carnaval, ya que contrata a ocho personas más.

«No podemo perder nuestro día»

Lo mismo le ocurre a Felipe Guerra, del bar la Plaza, que duplica su plantilla el día del entierro de las sardinas y este año ha tenido que cancelar a los trabajadores que tenía avisados para este día.

Del bar de Felipe cuelgan desde ayer carteles anunciando que el martes hay sardinas y parrilla en su bar. «Cuando tomaron la decisión de dejar a San Roque sin desfile ya teníamos comprado la carne y las sardinas», asegura, por eso mañana también van a sacar la parrilla a la calle. «Tenemos que minimizar las pérdidas y mostrar que es nuestro día de fiesta y no nos lo pueden quitar». Con este objetivo, ha ideado una promoción y el pincho de carne o de sardina con la bebida costará cuatro euros, un euro menos que el pasado año.

En el bar Las Encinas también están enfadados. «Vamos a celebrar el entierro de las sardinas como todos los años. Es nuestra fiesta y se la vamos a dar al barrio», subrayaba uno de los encargados, Domingo Méndez, que también tenía ya hecho el pedido de todos los productos desde hace semanas. «Tan solo hemos podido cancelar algunas cosas pero las demás están aquí y hay que darle salida mañana».

Los hosteleros no son los únicos que están enfadados por no tener mañana el día grande del Carnaval en San Roque, los vecinos también están indignados y tienen miedo de perder esta fiesta. «Desde hace tiempo quieren quitarnos el entierro, y lo peor es que suspenderlo este año les sirva de excusa para que las comparsas no regresen a nuestras calles», afirmaba Tomás Carlos Guitiérrez.

Una fiesta que tampoco quiere perder Antonia Sánchez que asegura que mañana bajará a la calle como todos los años a tomarse las sardinas en su barrio. «No tengo intención de ir al centro. Ya que lo han cambiado de día que hubiesen terminado el desfile en San Roque».