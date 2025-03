Un San Valentín muy carnavalero en Badajoz

San Valentín, o Cupido, revolotearon este martes por el gran desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz. En una jornada atípica para el ... pasacalles más importante de los carnavales pacenses, que suele celebrarse en domingo, y a pocas horas del día de los enamorados, este 14 de febrero, los integrantes de la comparsa Wailuku, una de las más veteranas del desfile, vivieron un romántico momento.

Sara Viera, de 33 años, y su pareja, Francisco Narciso, de 28, llevan dos años en esta comparsa formada por casi 200 carnavaleros. El día de ayer había sido agotador. Los preparativos y nervios del desfile, el peso de los gorros..., una jornada maratoniana que terminaba al llegar al teatro López de Ayala sobre las siete de la tarde, cuando el grupo pasó en tiempo el reloj.

Fue al concluir su actuación cuando algunos miembros de la comparsa -«que estaba compinchadísima»- se dirigieron a buscar a Sara con el pretexto de que su pareja se había mareado, algo que no le sorprendió porque visten gorros muy voluminosos y son frecuentes los desvanecimientos entre los participantes. Pero, nada más lejos de la realidad. El numeroso grupo se abrió en círculo y rodeó a la pareja; fue entonces cuando Fran hincó la rodilla para pedirle a Sara la mano de la manera más tradicional. «Estaba tan nerviosa que ni siquiera entendí lo que me dijo», cuenta a este diario un día después la prometida, que no dudó en responder a Fran «sí».

Ampliar Sara y Fran sellan su compromiso con un beso. HOY

«Acababa de pasar el reloj, la bailarinas nos abrimos para que pasara la música y vinieron a buscarme. La comparsa estaba compinchadísma», rememora Sara, que lo recuerda como un momento «apoteósico». «No me lo esperaba para nada. Nos tiraron confeti y cantaron la canción de la comparsa. Estaba tan mareada que lo único que quería hacer al terminar el pasacalles era ir a buscar a mi padre porque tenía mucha sed».

La pareja, que lleva 11 años junta y tiene un niño de dos años, Marco, el integrante más pequeño de los Wailuku, ya está pensando en sus planes de boda. «Iremos mirando fecha para el 2025», dice Sara, que todavía no se cree el momento que vivió. «Fue un cúmulo de emociones muy grande, por el cansancio y por todo. Yo me eché ahora».

El futuro matrimonio quiere organizar una pequeña celebración con la familia y los miembros de la comparsa antes de que llegue el gran día. Los Waikulu, que desfilaron en la posición 45 y se han hecho con el cuarto accésit en un desfile coronado por la comparsa Caribe, no olvidarán estos carnavales en los que Cupido lanzó sus flechas del amor, como tampoco lo harán Sara, Fran y el pequeño Marco.