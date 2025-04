Pocos disfraces para empezar el segundo fin de semana de fiesta

Un disfraz de Batman elaborado a mano ha sido el traje con el que Julio Guillén ha venido desde Almendralejo acompañado de su mujer ... para participar en el concurso de 'Disfraz de calle' que se ha celebrado en el templete de San Francisco en el que es el segundo fin de semana de Carnaval para los pacenses.

«Me gusta mucho hacer los disfraces, vivimos en Almendralejo pero vengo al Carnaval de Badajoz siempre que puedo. De hecho, en el año 2017 gané este concurso con un disfraz que hice de 'Transformers'», cuenta Julio Guillén que se ha presentado con un disfraz que elaboró para el concurso del año pasado y que guardó en el armario porque cogió el covid y no pudo venir.

La ilusión que traía esta pareja se disipó al llegar a la plaza de San Francisco y comprobar que eran pocos los disfraces que había para competir. «Esperamos que cuando sea más tarde haya más ambiente. Entendemos que al ser un Carnaval más largo está todo más dosificado», comentan.

Al concurso de disfraces le costó arrancar, pasaban las cinco de la tarde cuando aún no había llegado ningún participante y los que acudieron lo hiceron poco a poco. «Hemos llegado y al no ver a nadie nos hemos santado a tomar algo en la plaza, nos hemos animado a concursar porque al final parece que está llegando más gente», comenta Alexa Jiménez que se presentaba en grupo disfrazados de los súper héroes de Marvel.

Mucho material reciclado

Otros han optado por disfraces más elaborados y han preferido confeccionarlos a mano, como el de Poseidón que esta hecho con material reciclado, para ello José Sosa se ha encargado de recoger ramas de olivo y de encina para elaborar los gorros que él y su amiga Carmen llevaban en la cabeza en un disfraz de lo más original decorado con 1.600 cristales. «Lleva muchísimo trabajo, pero lo hacemos con gusto porque somos de Badajoz y nos gusta el Carnaval aunque esperábamos que hubiera muchísima más gente participando», comenta.

Los más pequeños también han lucido sus mejores galas, no han faltado disfraces de Miércoles, Harry Potter o Spriderman. Aunque las madres y abuelas de muchos de ellos han tenido mucho que ver en algunos de los disfraces como el de oruga que llevaba Arturo Gómez o el de vieja que Carmen Ledesma le ha hecho a su nieta Manuela. «Tenía muchas ganas de disfrazarla de viejina porque no tiene ni un año y están muy lindas así vestidas. Es sencillo, una camisa y una falda con una toca, pero no puede faltar el andador», cuenta Carmen.

Fallo del concurso

El fallo del jurado se dará a conocer en la entrega de premios que se celebrará este sábado en Ifeba, donde ha sido trasladado el acto ante la previsión de lluvia. Los premios están divididos en 300 euros para la categoria de parejas tanto infantil como adultos, 200 euros también para adultos e infantil en la categoria individual. El maquillaje también tiene premio, 200 euros para las mejores pinturas tanto infantil como en adultos.