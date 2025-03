La 'murguitis' es una palabra inventada por los aficionados al Carnaval de Badajoz y se puede definir como las ganas de ver murgas, la ... añoranza del concurso del López de Ayala. Tras dos años de abstinencia debido a la pandemia, en 2022 los fans de las agrupaciones se quedaron con ganas de más porque el certamen solo duró cuatro días debido a la escasa participación. En este 2023 hay 24 murgas inscritas y vuelve a haber tres fases. Las preliminares arrancan este lunes.

El aumento de participantes es una excelente noticia para el concurso, aunque las cifras de clasificados en las distintas fases son algo excesivas. De los 24 inscritos, un tercio estará en la final, ya que se clasifican ocho grupos para competir por la victoria el próximo 17 de febrero.

En esta edición del certamen no faltarán los vigentes campeones, la murga que mezcla a Los Niños y Los Murallitas que se impuso en 2022 con 'Este concurso lo vamos a ganar' y se vuelve a presentar como 'Los Noveleros'. También repiten otros grupos que saben lo que es ganar como Al Maridi o Marwan o Los 3 w, que regresan a la competición tras la pandemia. No son los únicos. Hay otros grupos que fueron ausencias en 2022, como los encargados de inaugurar el concurso, Yo no salgo.

Yo no salgo: la murga regresa al concurso tras la pandemia como 'Los de la barra libre'. Será un personaje divertido.

Los Charramangueros: esta agrupación debutó el año pasado como árabes y repiten, en este caso, como 'Los Valientes'.

Los Guadalupines: llegan desde el concurso juvenil tras cumplir los 16 años y serán 'Oye mi canto' en su debut.

Al Maridi: suman cuatro victorias y en esta edición serán 'Los que te dan gato con liebre' con una apuesta por el humor.

Las Chimixurris: destacarán un año más con su repertorio de actualidad y con el tipo que esconde el nombre '21 gramos'.

Yo no salgo está formado por un grupo de amigos que, como ellos mismos dicen, se conocen desde octavo de EGB. Esta murga debutó en el concurso en 2007 y ha tenido actuaciones muy recordadas como Los Mamarrachos o El Puto Amo. En 2022 salieron como murga callejera y es que su estilo se adapta muy bien a la calle, que es más libre. Sin embargo vuelven con ganas a las exigencias del teatro, en este caso, con una actuación titulada 'Los de la barra libre'. Siguen en su línea con un personaje fácil de conocer y muy divertido.

Los segundos en subirse al escenario celebran, precisamente, su segundo año en el concurso. Son Los Charramangueros, un grupoo joven que debutó como árabes, fundadores de Badajoz. En 2023 son Los Valientes y también han escogido un personaje histórico, relacionado con la postguerra en Extremadura. Quieren mezclar reivindicación y humor y esperan dar un salto de calidad en esta edición. En tercera posición actuarán Los Guadalupines que debutan en la categoría de adultos después de destacar en el certamen juvenil.

Uno de los platos fuertes de la noche será Al Maridi que cuenta con cuatro victorias en el concurso, la última en 2020 como indios y vaqueros. Con esta agrupación la calidad está garantizada. En este caso se llaman 'Lo s que te dan gato por liebre' y aseguran que su tipo les da mucho juego para divertir, por lo que habrá una dosis extra de humor en su actuación.

Cerrarán la noche Las Chimixurris que cuentan con unas de las mejores voces del concurso y siempre destaca la actualidad en su repertorio. Se llaman '21 gramos' y, a diferencia de los años anteriores, no hay dos ideas mezcladas en su tipo, sino que será un disfraz más directo.

La primera preliminar arrancará a las 21.30 horas en el teatro López de Ayala.