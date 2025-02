Escucha los audios del segundo día de preliminares del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz

Yo no salgo en el segundo día de preliminares del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz.

José Vicente Arnelas Badajoz Jueves, 20 de febrero 2025, 09:43

Pa 4 días

Pa 4 días hace muchas preguntas en su actuación como Lolo, un personaje preguntón en el segundo día de preliminares del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz. Como en otras ocasiones, la idea que han tenido es mejor que la ejecución.

Se Mace Tarde

Se Mace Tarde debuta como jueces del Carnaval. Su escenario cuenta con una enorme balanza de la justicia. La murga Se Mace Tarde, para ser una debutante, se lleva buena nota en voces, disfraz y decorado. Muy enfadados con el concurso y el Carnaval para ser la primera vez que pisan el escenario del teatro y frívolos y rancios con muchos temas.

Marwan

Marwan son la Inteligencia Artificial este 2025. Con la luz tienen un aire a la Guerra de las Galaxias. Y sus pasodobles son sobre el concurso y el acoso en Internet.

Los Escusaos

Los Escusaos van de personajes buenos en 2025. No falta Jesucristo, Teresa de Calcuta, Robin Hood e incluso el papa que ha llegado en silla de ruedas. De lo mejor que tienen Los Escusaos es su juventud que les hace tratar temas frescos y distintos como el pasodoble que le han dedicado a su generación, la llamada de cristal, y su labor en Valencia tras la DANA..

Yo no salgo

Yo no salgo, irreverentes hasta la muerte. Los Yo no salgo han rematado la segunda preliminar que puede ser inmortal. Son personajes que no pueden morir, una idea original que les da mejor disfraz y escenario que en otras ocasiones.