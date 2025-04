La lluvia amenaza el segundo fin de semana de Carnaval de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 24 de febrero 2023 | Actualizado 29/12/2023 11:23h. Comenta Compartir

La predicción meteorológica puede aguar la fiesta en Badajoz. La ciudad va a celebrar por primera vez un segundo fin de semana de Carnaval, en plena Cuaresma, pero puede quedar deslucido por la lluvia.

En los tres días que quedan de fiesta está pendiente el concurso de disfraces populares, concentraciones de comparsas y murgas en plazas, la gran gala de entrega de premios y una convivencia carnavalera en Valdepasillas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, este viernes hay un 75% de posibilidades de lluvia desde mediodía. La peor previsión, sin embargo, es para el sábado con un 90%. Además, se esperan lluvias fuertes. El domingo podría mejorar.

Si finalmente llueve, el Ayuntamiento no ha anunciado qué alternativa hay. El concejal de Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, declaró ayer en un video, sin responder preguntas, que anunciarán otra opción si se confirma la lluvia, sin dar más detalles. Las comparsas y las murgas también están disgustadas porque aún no hay horarios para la gala del sábado, no saben cuándo o cómo actuarán.

Si la lluvia lo permite, el programa de actos de Carnaval seguirá con normalidad. Este viernes se celebra un concurso de disfraces populares. Este evento solía hacerse el sábado de Carnaval en el Paseo de San Francisco, pero se canceló. En este 2023 se recupera y se lleva al segundo fin de semana aunque es una incógnita si habrá muchas familias disfrazadas en viernes. En cuanto a los premios, habrá categoría de adultos e infantil.

El concurso de disfraces comenzará a las 17.00 horas. Desde las 19.30 y hasta las 3.30 horas de la madrugada será el turno de las agrupaciones carnavaleras. Tendrá lugar una actividad nueva llamada 'Unidos de plaza en plaza'. Comparsas, murgas y artefactos se mezclarán en tres espacios distintos: San Francisco, Plaza de España y Conquistadores.

Cada agrupación, además, tendrá un horario para dar su particular espectáculo, ya sea como tamborada, cantando sus letras o pinchando música. El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado un sorteo para otorgar los horarios a los distintos grupos inscritos.

En el Paseo de San Francisco, por ejemplo, a las 20.00 horas coincidirán la murga Al Maridi y la comparsa Los Desertores. A las 2.00 Charramangueros, Lancelot y Ese es el espíritu y para cerrar la noche Los Camballotas, Pío-Pío y Lowquehacostao.

En Conquistadores, a las 19.30 horas, será el turno de Murguer Queen y Achiweyba para cerrar Las Chimixurris con Infectos Acelerados a las tres de la madrugada.

En la Plaza de España abrirán la tarde Los Escusaos junto a la comparsa Meraki y Descarriaos. Cerrarán Los Noveleros, La Movida y Aprisa y corriendo.

El sábado hay dos eventos previstos, ambos nuevos. Desde las 13.30 horas se espera que las murgas callejeras se concentren en la plaza de La Soledad. No está confirmado cuáles acudirán, pero este Carnaval ha habido muchas ilegales en las calles. Entre ellas están algunas agrupaciones que antes acudían al Comba como Ese es el espíritu, 20 D'Copas, Las Sospechosas, Los Peleles o Ahora es cuando junto con murgas totalmente callejeras como Festival Folklórico de Badajoz (con Pedro Wichard y Francis Lucas, entre otros), la Callejera de Pardaleras o la Murga Liberadora.

A las 14.00 horas de este sábado comenzará la gran gala del Carnaval. Hasta ahora los premios de los distintos certámenes se entregaban el martes del entierro de la sardina en San Francisco. La intención del Ayuntamiento es convertir ese pequeño acto en una gran fiesta que se alargará 14 horas, hasta las seis de la mañana del domingo.

El formato de la gala es una incógnita, incluso para los grupos. Se sabe que actuarán las tres murgas mejor clasificadas en el Comba, es decir, Al Maridi, Los Water Closet y Los Chungos. Las tres comparsas con mejor puntuación (bailarán su coreografía): El Vaivén, Los Lingotes y Los Tukanes y los tres grupos del podio de la tamborada, que mostrarán su percusión: Caribe, Cambalada y Lancelot.

Sin botellón

La gala y la fiesta se llevará a cabo en dos espacios, el Auditorio Ricardo Carapeto y el Paseo Fluvial, entre Puerta de Palmas y el puente de la Universidad. La Concejalía de Ferias y Fiestas habilitará dentro del recinto del auditorio casetas de comida y bebida, y no estará permitido llevar bebidas al interior. A pesar de concentrar la fiesta en este punto, los bares de toda la ciudad podrán prolongar su horario dos horas durante este fin de semana.

El programa de actos se cerrará este domingo con una convivencia en la plaza de la Molineta a las 12.00 horas. Hace años que Valdepasillas reclama contar con actividades carnavaleras y esperan, con este nuevo cierre de la fiesta, convertirse en un espacio dentro del programa de 10 días.