La Junta responde al Ayuntamiento que aporta 60.000 euros al año al Carnaval de Badajoz

La Junta de Extremadura «apoya decididamente la promoción y difusión de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional con más de 60.000 euros anuales». Es ... la respuesta de la Consejería de Cultura al concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo que aseguró el lunes que parte de los errores en el Carnaval se deben a la falta de presupuesto y responsabilizó a otras administraciones.

El edil pacense aseguró que la Junta solo aporta 19.000 euros, pero la administración regional afirma que da una subvención de 25.000 euros más 35.000 euros anuales para el Museo del Carnaval y el apoyo a la Gala del Antifaz de Plata con alrededor de 2.000 euros.

En cuanto al patronato de Carnaval propuesto por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial no quiere hacer valoraciones y la Junta responde que no tiene petición oficial.

Por su parte, la Junta de Extremadura matiza que no tiene petición oficial sobre el posible patronato. "Respecto a las declaraciones de concejal de Festejos del Ayuntamiento de Badajoz proponiendo un patronato para la gestión del Carnaval de la ciudad, indicar que hace dos semanas el alcalde pacense, Ignacio Gragera, mantuvo una reunión con la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, para tratar diversos temas sobre la ciudad de Badajoz. En ese encuentro el consistorio pacense no realizó ninguna petición de creación de un patronato para la gestión de la Fiesta de Interés Turístico Internacional. Por este motivo, no es posible valorar una petición que no se ha formulado, ni trasladado en una propuesta concreta".