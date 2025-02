Del Dios Baco a las comparsas

Abraham Rodríguez Burgos Badajoz Jueves, 26 de octubre 2023, 10:06 Comenta Compartir

Todos salen a las calles de la ciudad pacense para celebrar el preludio de la cuaresma con las mejores galas y bailan al compás de los tambores junto a las comparsas pero realmente los Carnavales han cambiado radicalmente desde su implantación en los antiguos imperios.

Aún no se sabe con certeza su origen pero hay pinceladas de su historia repartidas por el mundo.

El origen del Carnaval, tal y como se conoce a día de hoy, se remonta a más de 5.000 años. Los romanos consideraban esta fiesta como una oportunidad para rendir culto al dios Baco (de nombre griego Dionisio), dios del vino, la fiesta y la abundancia. Esta fiesta compartía rituales con la antigua Lupercalia, comúnmente conocida como San Valentín. El propósito de la fiesta estaba directamente relacionado con la fecundidad y la naturaleza. Un día para celebrar la sexualidad sin ningún tipo de filtro.

Por otra parte, en Egipto se encuentran pruebas de una historia completamente distinta, los pueblos faraónicos buscaban honrar al Dios toro Apis. Estos buscaban la fertilidad de la tierra en lugar de la reproductividad. Con ello esperaban buenas cosechas para la próxima temporada.

Febrero

Todas estas festividades se celebraban en el mes de febrero ya que era un periodo de transición del invierno a la primavera, una época en la que proliferaban los rituales de purificación. Servía también como despedida a los vestigios del frío, ya que se creía que el dios Saturno vagaba por la tierra en la estación más fría y hacía falta pagar ofrendas para devolverlo al infierno y conseguir una buena cosecha en verano.

Se celebraban grandes banquetes, glamurosos bailes con ostentosas vestimentas y adornando sus caras con máscaras para encarnar a Saturno y celebrar la abundancia, dejando de lado las obligaciones y reglas. Tras los días de descontrol se llamaba al orden para retomar las labores y demás.

Cristianismo

Con la expansión del cristianismo durante la Edad Media, el carnaval fue rebautizado con el nombre con el que se le conoce actualmente, que viene de 'carnem levare', es decir, «quitar la carne». Esto viene dado porque el evento tenía lugar días antes del Miércoles de Ceniza, el comienzo de la Cuaresma. Un periodo de abstinencia y ayuno en el que fundamentalmente no está bien visto comer carne. Por ello, los días antes tenía lugar una celebración donde todo estaba permitido y la gente ocultaba su identidad tras máscaras y disfraces.

Don Carnal llega a España

Hasta la Edad Media la festividad no pisó territorio español pero fue en el Renacimiento cuando empezó a acogerla, incluyéndola en la literatura española, el teatro, la danza y la cultura propia. Los mercaderes de Venecia trajeron consigo sus costumbres y trajes. El pueblo español no tardó en seguirles pero la Iglesia veía la festividad como algo pecaminoso merecedor de castigo. En 1523, el rey Carlos I impuso la pena de 100 azotes o seis meses de destierro al que participara en la gran mascarada por el día, pena que se doblaba si sucedía de noche. Felipe IV fue un aficionado a las fiestas y al contrario que el anterior soberano, las protegió. Más tarde, Felipe V volvería a condenar a los carnavaleros con penas más duras. De nuevo, otro rey, Carlos III, amante de la moda italiana, permitió la entrada a Don Carnal y Felipe VII no lo consintió. La reina María Cristina los potenció. Con los cambios de reyes cambiaba el curso de esta querida fiesta pero a pesar de su prohibición, seguía adelante en fiestas clandestinas.

Años más tarde, llegaría la figura de Francisco Franco al poder y acabaría con los Carnavales que se habían permitido en la Constitución de 1812, excepto en algunas ciudades y pueblos que transformaron la bacanal en una fiesta primaveral o incluso patronal. Valencia destaca por su innovación, el pueblo creó las famosas Fallas, convirtiéndolas en sus propias fiestas saturnales y en carnavales de primavera.

Entierro de la Sardina

Este jocoso ritual tiene su origen en el seno del país español. El cortejo fúnebre para despedir el periodo de abundancia empezó a popularizarse en el siglo XVIII y hay varias teorías sobre su popularización.

La primera alude al reinado de Carlos III. Según la leyenda, un cargamento de sardinas llegó en mal estado al puerto y era tan desagradable el olor por las calles que el rey mandó enterrarlas.

Otra relata cómo fue la despedida que le hizo el pueblo al ministro del soberano mencionado anteriormente, Jerónimo Grimaldi, apodado 'el sardina'. El pueblo quemó sardinas para despedir al ministro.

En Murcia se dice que, en la despedida del Carnaval, un grupo de estudiantes recorrió las calles con una sardina a modo de funeral satírico y posteriormente la quemaron. A partir de esa noche de 1851 se siguió haciendo en la región.