La federación de artefactos: «no hay dos ligas, somos todos de primera»

Hace 25 años que Enrique Vidarte comenzó a salir con su familia y amigos como 'Waltrapas' con su camión. Entonces había cuatro grupos parecidos, entre ... ellos Andoba, la Brigada Antiardores y Ab Libitum y comenzaron a llamarlos artefactos. Este 2025 serán 41 los que haya en las calles durante el Carnaval de Badajoz.

En 2024 hubo polémica porque el Ayuntamiento restringió el movimiento de los artefactos, pero han lograron en 2025 algo más de movimiento salvo días como el 7 o el 8 que deberán estar parados en el paseo fluvial o el mercadillo de los martes. Enrique Vidarte, que es presidente de la Federación Extremeña de Artefactos (FEA), cree que no es una mala solución pero insiste en que no se frene esta categoría, sino que se potencie.

La Federación Extremeña de Artefactos une a 17 artefactos que organizan la ruta artefactera el sábado de Carnaval pero que han peleado por seguir desfilando el domingo junto con las comparsas. Temen que quieren quitarles este pasacalles para acortarlo, ya que cada año es más largo.

Vidarte cree que es un error. «No hay dos ligas, la primera y la segunda, somo todos de primera», reivindica sobre el nivel que han alcanzado los vehículos. «No se ve algo así en ningún lugar, ni en fiestas nacionales ni internacionales. El Carnaval de Badajoz es único, pero sus artefactos también».

Dos desfiles

Ante esto propone, si el desfile sigue creciendo y hay que partirlo, «que no se separe por categorías, que sea en dos días y que el sábado salgan unas comparsas, unos artefactos y unos grupos de animación y el domingo el resto, Al año siguiente que sea al revés, que los que salieron el sábado, les toque el domingo».

Vidarte defiende que los artefactos crecen porque son una buena alternativa, especialmente para los pacenses que ya no son jóvenes. «Hay gente que ya no sale en comparsas y no quieren dejar el Carnaval. Con los artefactos siguen estando en su fiesta».