Los diez errores del Carnaval de Badajoz en 2023

El desfile infantil del viernes acabó con un enfado monumental de las familias de los niños de las comparsas. El pasacalles se alargó porque eran 42 comparsas y las últimas cuatro agrupaciones desfilaron cuando el pregón ya había comenzado. Los padres también denuncian que no hubo agua y chucherías para todos los niños participantes y que tuvieron que hacer un cordón improvisado porque había tanta gente en plaza de España que no dejaban moverse a los menores.

Falta de baños ha sido la queja más repetida y no es un problema nuevo. Tanto el sábado en el Carnaval de calle, que no eran suficientes como el domingo. No hay aseos en el recorrido de las comparsas y las colas para acceder a uno en los bares eran de 45 minutos.