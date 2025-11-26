El concurso de murgas 2026 tendrá tres fases al inscribirse 23 agrupaciones

Sí habrá tres fases del concurso de murgas. El Ayuntamiento de Badajoz ha dado a conocer el número de agrupaciones participantes en el Carnaval de Badajoz 2026 ... y se despeja una de las dudas de todos los años, habrá preliminares, semifinales y final del certamen porque se han inscrito 23 agrupaciones.

«Cuando el número de murgas participantes esté comprendido entre 20 y 24 murgas, ambas inclusive, se desarrollarán 3 fases: fase de preliminares (con un reparto proporcional de murgas participantes, por días de preliminares), fase semifinal (con un reparto proporcional de 12 dividido entre los días de concurso para semifinales), y fase final (con 6 participantes)», indican las bases del certamen.

La cifra de agrupaciones, con tres más que el año pasado, consolida la celebración de las preliminares, pero sigue muy lejos de los mejores años del certamen en los que se enfrentaron hasta 42 murgas.

Para que el certamen diese un paso adelante tendría que alcanzar, al menos, las 32 agrupaciones, lo que permitiría recuperar la final de 8 que antes era habitual. En los últimos años varias murgas se han retirado, pero hay pocas incorporaciones. En sus letras los propios conjuntos han criticado la falta de apoyo a la cantera.

Pa 4 días se toma un respiro

Destaca una ausencia importante, la murga Pa 4 días que no estará en el certamen de 2026 tras 20 años en esta competición. Era una agrupación con buen nivel, pero que apenas lograba pasar de fase. Por ahora su ausencia es temporal, un parón tras dos décadas de Carnaval, pero no se sabe si será definitivo o volverán a la carga.

Como incorporaciones, vuelve a las tablas La Castafiore que ya ha competido varios años, pero que en 2025 actuó como agrupación callejera. También hay nuevos nombres en la lista de inscritos, aunque aún no se conocen en detalle.

60 comparsas desfilando

En cuanto a las comparsas, los datos aportados por el Ayuntamiento de Badajoz muestran que habrá 60 desfilando el domingo de Carnaval. El pasado febrero, bajo la lluvia, fueron 55 las agrupaciones. Supone un reto para un pasacalles que ya superó las ocho horas en su última edición. Por el momento se descarta partirlo y sacar los artefactos y los grupos de animación de esta cita, por lo que en 2026 puede ser muy largo.

Aunque la lista de comparsas no es pública aún, sí se sabe que volverá a participar Colorido sobre ruedas. Se trata de la agrupación de la Asociación de Parálisis Cerebral de Badajoz (Aspaceba) que llevaba en el Carnaval desde el año 2000, pero no pudo estar en la pasada edición. Gran noticia que su regreso con su conocido lema 'gente sin barreras'.

HOY también anunció la incorporación de una nueva comparsa de Badajoz, se trata de Whanau que, con 12 componentes, dará sus primeros pasos en el Carnaval de 2026.

Además de las 60 comparsas habrá 36 artefactos y 16 grupos menores. Todas las cifras son provisionales porque el Consistorio sigue comprobando la documentación presentada por los grupos.

220 agrupaciones en total

En total el Consistorio ha recibido 220 solicitudes de agrupaciones que competirán en esta cita. La concejalía de Ferias y Fiestas ha informado de que en estos momentos se está llevando a cabo la comprobación de la documentación y de las solicitudes presentadas tanto por la vía telemática como por Registro General, con el fin de validar que todas ellas cumplen los requisitos establecidos para certificar su inscripción oficial en cada concurso.

Una vez verificados estos datos y completado el proceso administrativo, se publicarán los listados oficiales de las agrupaciones inscritas en cada categoría en la web oficial del Carnaval de Badajoz.