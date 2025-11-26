HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Marwan, murga ganadora del pasado certamen. HOY

Carnaval de Badajoz 2026

El concurso de murgas 2026 tendrá tres fases al inscribirse 23 agrupaciones

El número de comparsas sube hasta las 60, lo que supone un reto para un pasacalles que ya superó las ocho horas el pasado febrero

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:51

Comenta

Sí habrá tres fases del concurso de murgas. El Ayuntamiento de Badajoz ha dado a conocer el número de agrupaciones participantes en el Carnaval de Badajoz 2026 ... y se despeja una de las dudas de todos los años, habrá preliminares, semifinales y final del certamen porque se han inscrito 23 agrupaciones.

