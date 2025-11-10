Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026

Ensayo de Whanau, junto a la nave que tienen alquilada en el polígono El Nevero.

Faltan tres meses y medio para el arranque del Carnaval de Badajoz 2026 y las comparsas ya están inmersas de lleno en sus ensayos.

Entrenan su cuerpo de baile, meten ritmo a la percusión y los patrones del disfraz han entrado la máquina de coser. Solo quien está dentro de una de estas agrupaciones carnavaleras sabe con precisión el trabajo y dinero que implica sacar adelante una puesta en escena a la altura del gran pasacalles que se vive cada año en la capital pacense. A ese reto se enfrenta en 2026 una agrupación debutante, a la que se ha bautizado como Whanau.

Detrás de este nombre está «un grupo de amigos muy carnavaleros y con muchas tablas». Vienen de otras agrupaciones del Carnaval de Badajoz y algunos se reenganchan tras un parón. «Por fin nos hemos tirado a la piscina», celebra el presidente, Daniel Núñez.

La formación está integrada por vecinos de distintos barrios de Badajoz, pero también por personas llegadas de Valverde de Leganés o Montijo. «Cuando anunciamos en las redes sociales que habíamos formado una comparsa, nos contactaron personas interesadas en venir a las que no conocíamos. Al final se han sumado y han resultado ser unos amigos más, gente maravillosa».

Fichajes en los pueblos

Los nuevos fichajes aprovecharon la oportunidad de adentrarse en el Carnaval de Badajoz en una agrupación recién nacida «porque hay gente tiene ganas pero le da un poco de reparo apuntarse a una agrupación que lleva muchísimos años y con muchísimas personas«.

Los nombres de algunas comparsas son muy llamativos y a veces tienen un trasfondo más allá de un lema sonoro. «Nosotros queríamos un nombre potente y buscamos uno que significara lo que queremos que represente la comparsa», señala Ismael Alzás, el vicepresidente. «Whanau viene del mahorí y significa familia o un grupo de personas que quiere llevar una misma idea hacia adelante».

120 integrantes

En su primer desfile actuarán 120 integrantes. La más pequeña es la hija de Ismael, de solo un año, y en el grupo también hay personas de 66 años. Esta nueva agrupación define su estilo como una «comparsa bastante elegante». En su estreno en la capital pacense apostarán por un diseño inspirado en Notre Dame, en un homenaje a la famosa catedral parisina.

Cuando turistas y vecinos de Badajoz contemplan admirados los coloridos disfraces y vistosas coreografías al ritmo de la cuidada percusión, pocos imaginan el papeleo y desembolso real que implica para quienes se embarcan en poner en pie una comparsa desde cero.

Ampliar Daniel Núñez, presidente de la comparsa, con Ismael Alzás, el vicepresidente. Ángel Márquez

40.000 euros de inversión

Whanau gastará casi 40.000 euros en sus primeros carnavales: entre el alquiler de una nave de 300 metros cuadrados, el pago de la luz y el agua, el coste de los materiales de los disfraces y el precio de los instrumentos, que han tenido que financiar poniendo de aval las nóminas de los cabecillas. Eso por no hablar de los trámites burocráticos que debieron sortear en sus inicios. «Tienes que hacer un acta de fundación de la asociación, y después presentar los estatutos. Cuando tienes toda la documentación, la envías a la Junta de Extremadura y te contestan en 2 ó 3 meses. No estás legalmente constituido hasta que te dan el visto bueno. «Con ese ok, hay que ir a Hacienda, rellenar un documento para que obtener un CIF provisional, y a partir de ahí ya sería posible abrir una cuenta bancaria». Un paso financiero importante para tener agrupadas todas las cuotas y realizar los pagos. El CIF también se necesita a la hora de firmar el alquiler del local.

Ampliar Ensayo del baile junto al local del polígono El Nevero. Ángel Márquez

En su local de El Nevero los integrantes de la comparsa hacen mucha vida social. Un enorme espacio industrial al que sacan partido porque en él realizan fiestas y reuniones con frecuencia. «Lo hemos pintado entero: paredes, suelo,.. hemos hecho una barra, que no existía, hemos comprado un ordenador, hemos puesto un microondas».

Para hacer posible toda la infraestructura, cada comparsero aporta de media 290 euros al año. En uno de los cuartos tabicados del local guardan un montón de bolsas llenas de telas. «Las tenemos preparadas para seguir haciendo las sucesivas entregas».

Además de dinero y mucho ensayo, para que una comparsa funcione se requiere una estructura y buena organización. En este caso hay una directiva con las funciones bien definidas, además de una comisión de baile, otra encargada de la música y una tercera del traje.

¿Cómo se elige el disfraz?

Para elegir el disfraz, se pidió a todos los integrantes que presentaran sus propuestas, con temática libre. Una vez que se entregó el repertorio completo de ideas surgidas, se eligieron tres propuestas. «Se votó con sobres cerrados después de ver tres vídeos de presentación de cada una de ellas».

En estas fechas, y a pesar de haber sorteado un sinfín de obstáculos, los encargados de la comparsa aseguran ir bien de tiempo, y encontrarse en un punto similar al de cualquier otra agrupación con una larga trayectoria.

Temas

Badajoz