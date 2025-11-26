HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
Whanau, una de las nuevas comparsas, de Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ

Carnaval de Badajoz

La cifra récord de 60 comparsas reabre el debate sobre cómo acortar el desfile del Carnaval de Badajoz

El año pasado el Ayuntamiento se comprometió a estudiar alternativas si el pasacalles del domingo continuaba creciendo

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

El último desfile del Carnaval de Badajoz, el pasado 2 de marzo, comenzó a las doce del mediodía y a las ocho de la ... tarde aún había comparsas desfilando. Con el paso de los artefactos y los grupos de animación el espectáculo rozó las 10 horas. La próxima cita es el 15 de febrero de 2026 y será más largo porque desfilarán cinco comparsas más.

