La cifra récord de 60 comparsas reabre el debate sobre cómo acortar el desfile del Carnaval de Badajoz

El último desfile del Carnaval de Badajoz, el pasado 2 de marzo, comenzó a las doce del mediodía y a las ocho de la ... tarde aún había comparsas desfilando. Con el paso de los artefactos y los grupos de animación el espectáculo rozó las 10 horas. La próxima cita es el 15 de febrero de 2026 y será más largo porque desfilarán cinco comparsas más.

El Ayuntamiento de Badajoz publicó ayer las cifras de grupos inscritos en los distintos concursos del Carnaval. Aún no ha salido a la luz los nombres, pero el dato más llamativo es que se han inscrito 60 agrupaciones para el gran pasacalles. El pasado febrero, bajo la lluvia, fueron 55 las agrupaciones. Esto supone un reto para un pasacalles que ya superó las nueve horas en su última edición.

Además de las 60 comparsas habrá 36 artefactos y 16 grupos menores, por lo que desfilarían 112 grupos el próximo 15 de febrero. Todas las cifras son provisionales porque el Consistorio sigue comprobando la documentación presentada por los grupos.

Acortar el pasacalles

El año pasado el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, indicó en una entrevista en HOY que estaba estudiando una fórmula para acortar el pasacalles.

La solución, sin embargo, no está clara y será difícil contentar tanto a los grupos como al público. La Falcap (Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense), ya ha mostrado su rechazo a dos de las posibilidades, que se limite el número de componentes por comparsa o que se parta el pasacalles en dos jornadas.

«Las comparsas no quieren, evidentemente, hacer cambios cuando una cosa está funcionando bien. Pero claro, si siguen creciendo y ya tenemos un desfile que dura 10 horas y no quieren acortar el recorrido, pues tendremos un problema. Cuando lleguemos a 14 o 15 horas, no vamos a poder hacer un desfile así. Ellos ya lo saben, la única alternativa tendrá que ser partir el desfile en dos. Claro, no podemos... Eso sería muy complicado. Entonces, bueno, pues tendremos que trabajar en una manera de que no lleguemos a ese momento», indicó Casablanca el año pasado, con 55 agrupaciones. Ahora serán 60.

Algunas alternativas que estudian son limitar el número de componentes, ya que hay ya muchas que superan los 200. Eso supondría, sin embargo, que algunas de las personas que ensayan no pudiesen lucir su baile el domingo de Carnaval,

Otra posibilidad es acortar el recorrido. Actualmente las comparsas recorren 1,3 kilómetros. el domingo de Carnaval. Podría quedarse en 800 metros y colocar más gradas en el recorrido para dar cabida al público.

También se ha puesto sobre la mesa la idea de dividir el desfile, en dos días distintos o incluso en dos recorridos distintos que funcionasen de forma pararela.

La idea que se ha escuchado más insistentemente es la de sacar a los artefactos y los grupos de animación del pasacalles del domingo y darles su propio desfile. De hecho parte de los artefactos ya salen el sábado por la mañana en una ruta.

Sea como sea es posible que el pasacalles de 2026 sea distinto a los anteriores para que luzcan las 60 comparsas que han batido el récord de participación.

Aspaceba regresa

Aunque la lista de comparsas no es pública aún, sí se sabe que volverá a participar Colorido sobre ruedas. Se trata de la agrupación de la Asociación de Parálisis Cerebral de Badajoz (Aspaceba) que llevaba en el Carnaval desde el año 2000, pero no pudo estar en la pasada edición. Gran noticia que su regreso con su conocido lema 'gente sin barreras'.

HOY también anunció la incorporación de una nueva comparsa de Badajoz, se trata de Whanau que, con 120 componentes, dará sus primeros pasos en el Carnaval de 2026.

En total el Consistorio ha recibido 220 solicitudes de agrupaciones que competirán el próximo Carnaval en las distintas categorías. La concejalía de Ferias y Fiestas informó de que en estos momentos se está llevando a cabo la comprobación de la documentación y de las solicitudes presentadas tanto por la vía telemática como por Registro General, con el fin de validar que todas ellas cumplen los requisitos establecidos para certificar su inscripción oficial en cada concurso.

Una vez verificados estos datos y completado el proceso administrativo, se publicarán los listados oficiales de las agrupaciones inscritas.