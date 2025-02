El fuego de Santa Marina inicia el Carnaval de Badajoz 2024

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 27 de enero 2024, 21:01 Comenta Compartir

Ardió lo malo del año pasado. Y ahora toca lo mejor, el Carnaval de Badajoz. Santa Marina ha celebrado un año más su fiesta de las Candelas con la quema del Marimanta que ardió ante miles de pacenses.

La buena temperatura ha conseguido que miles de pacenses coman este sábado y muchos han aprovechado para quedarse en la zona y esperar a las Candelas. Ha sido el caso de Juancho Beltrán que ha disfrutado del primer desfile de comparsas de 2024. «Es verdad, en cuanto escuchas los tambores, como que ya es Carnaval».

Otros pacenses han ido específicamente a la plaza Conquistadores para vivir las Candelas y no les ha importado esperar casi una hora para ver la quema del Marimanta en primera fila. «Soy de este barrio de toda la vida, me crie aquí y vivo en la misma casa y esta fiesta es especial, es del barrio, con sus hornazos, pero también es de Badajoz, me encanta», decía Faustina que «todos los años me coloco pronto en la valla para verlo de cerca».

El desfile

El ambiente en Santa Marina ha comenzado a las cinco de la tarde con la concentración de los grupos carnavaleros en el cruce de la avenida que da nombre al barrio con la de Colón. Los scouts han llevado al Marimanta a la cabeza del pasacalles con el ritmo de Batala Badajoz como acompañante.

A continuación han desfilado las comparsas: Caribe, Lancelot, Vendaval, Desertores, Dekebais e Infectos Acelerados. Los bailarines y los músicos han llevado disfraces de años anteriores para guardar el misterio sobre el tipo de este 2024. Sin embargo los asistentes han celebrado mucho escuchar la percusión y ver las coreografías, señal de que se aproxima el Carnaval.

José Vicente Arnelas

A las siete de la tarde ha terminado el pasacalles en Saavedra Palmeiro con la llegada de los últimos, los artefactos Goteros y Tiritas y Krma y el grupo de percusión Para Negra. En ese momento miles de personas se han apretado en Conquistadores observando la pira de cartón con el Marimanta. En las paredes de la pira había mensajes para pedir paz y que se acaben con las guerras.

Los operarios del Servicio Municipal de Extinción de Incendio se colocaron alrededor de la pira para controlar posibles emergencias y varios voluntarios han rociado la estructura con gasolina. Las autoridades locales, incluido el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, posaron ante el Marimanta junto a la directiva de la Asociación de Vecinos de Santa Marina que organiza esta fiesta.

Fuego y hornazos

Finalmente entró en escena el candelero mayor, la persona designada para prender fuego al Marimanta, lo que se considera un honor en esta festividad. Este año este privilegio ha recaído en José Manuel Garófano Ramírez. Este pacense ha sido elegido porque ha colaborado durante muchos años con la asociación de vecinos.

Pocos segundos después de meter la antorcha en la pira, el humo ha comenzado a envolver el Marimanta y luego lo han rodeado las llamas. Los bomberos han tenido que usar sus mangueras para controlar el tamaño del fuego mientras los vecinos sacaban sus móviles para captar la mejor imagen.

En cuanto la hoguera ha ido bajando, los asistentes se han dado la vuelta para irse hacia la cola que había a unos metros. Merecía la pena la espera porque el premio era un hornazo y un vaso de vino. Santa Marina ha repartido más de 3.000 bollos con chorizo. «Otra tradición de siempre», explicaba Mari Ángeles Cruz, vecina de Santa Marina.

Pasadas las ocho de la tarde arrancó, en el escenario de la plaza Conquistadores, el certamen de percusión de las Candelas. Actúan Lancelot, Infectos Acelerados y Desertores y los grupos de percusión Pata Negra y Batala.