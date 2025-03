Gavilán o Paloma, con España por bandera de Carnaval

Pepi Flores y Mariluz Palacín podían pasar este jueves como dos manifestantes de las cientos de concentraciones que se celebraron este otoño e invierno contra ... el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocadas por Vox. No porque fueran coreando ningún lema electoral, sino porque de los pies a la cabeza las dos iban ataviadas como banderas rojigualadas.

Con 70 y 80 años, han entrado este jueves a tomar un café rápido en el bar Pepe Jerez, junto al Ayuntamiento. Ambas, apoyadas en la barra, acapararon todas las miradas. Una zapatilla en cada pie de un color, un calcetín hasta la rodilla de otro, un vestido hecho con la bandera de España constitucional y un lazo en el pelo con la misma enseña. Tres rayas de colores en cada mejilla y ninguna preocupación porque el resto de personas las observaran.

- Perdona, ¿hay alguna manifestación?, le preguntan en el bar.

- ¡Qué va! Que vamos ahora al baile de los mayores.

Ellas solo se disfrazan este jueves, pero saben hacerlo. El año pasado, ataviadas como viejecitas, se llevaron el primer premio del certamen.

Fuera, en la plaza de España, se estaban concentrando ya decenas de mayores convocados por María Muñoz Bigeriego. En un escenario con el cartel de Música Sal y Pimienta, María Muñoz les recibió a todos los mayores vestida de la reina Letizia, con un traje largo, una corona y el himno de España. Para ir después cambiándose. De torera pasó a 'sanferminera' y después a sevillana.

Quienes han visto alguna vez a la encargada de dinamizar las clases de gimnasia y mantenimiento de los mayores de Badajoz saben que María Muñoz Bigeriego da más saltos que cualquier comparsero. Allí, subida al escenario, o mezclándose con sus alumnos.

Como hizo cuando sonaba 'Antes Muerta que Sencilla'. Que para cambiarse de terno, tiene que bajarse del escenario que han colocado este jueves junto a la Catedral. Es la tercera edición de esta bienvenida de los mayores, que tuvo lugar el primer año en la Plaza Alta y desde 2023 a las puertas del Ayuntamiento.

Como el lema era España, se veían mujeres vestidas de cordobesas, como Elisabel Guerrero y una amiga. Sombrero de ala ancha ladeado y pañuelo de lunares al cuello. De los altavoces salía historia musical española. De Paquito el chocolatero, a Torito Bravo y otras canciones del Fari o el inolvidable 'Gavilán o Paloma'.

Entre tema y tema, algunos guasones se pusieron el vestido de torear, sujetaron el capote y querían imitar a Juan Ortega, el matador que dejó este año a su novia en el altar en Jerez de la Frontera provocando un terremoto en la prensa rosa.

«A ver, sácame la taleguilla», le decía en tono picantón Jose Mari Romero al fotógrafo de Hoy. Este usuario del centro de mayores de San Fernando hace deporte en el pabellón Juancho Pérez. Dicen sus amigos entre risas que triunfó el año que se vistió de Primera Comunión. Pero este jueves de Carnaval llevaba montera de matador. «Este año dejé a mi mujer a punto de casarme ya con los papeles firmados... He tenido que dar la cara así, a ver si tengo una buena corrida hoy para que se acuerde de mí. Es que no sé si me he equivocado dejándola», dice a sus 75 años y con una guasa carnavalera.

Si aún quedan pacenses que ahorran para ver el ciclo de San Isidro por la tele, también los hay que hacen esfuerzos por ver al CD Badajoz en directo, por muchos disgustos que dé el equipo de la ciudad. «Vengo vestida de mi Badajoz, de mi Extremadura, que las quiero con locura», dice Josefina García, del centro de mayores de la Paz. Confiesa tener 80 años, «pero no se lo digas a nadie». Este jueves se enfundó una equipación del Badajoz, se colocó un sombrero verde con un lazo con los colores de la bandera de Extremadura y una portería de fútbol encima. De las orejas le cuelgan dos balones de fútbol en un par de pendientes que ella misma se ha hecho para rematar el conjunto con unas medias de rayas blancas y negras y un lazo con la bandera de España a la cintura.