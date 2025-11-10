HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Baños en San Francisco durante el Carnaval de Badajoz. HOY

Carnaval de Badajoz 2026

El Ayuntamiento contratará los baños portátiles para el Carnaval de Badajoz para dos años por 145.000 euros

Volverán a ser 460 entre cabinas y urinarios en diez ubicaciones distintas durante las fiestas de 2026 y 2027

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

Los baños portátiles son uno de los protagonistas del Carnaval de Badajoz cada años. Decenas de miles de personas se lanzan de fiesta a ... la calle y contar con un urinario cerca y limpio es una gran ventaja. Por primera vez el Ayuntamiento va a sacar a concurso este servicio a dos años vista. El Consistorio va invertir 145.000 euros para contratar los baños de esta fiesta en 2026 y 2027.

