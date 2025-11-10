El Ayuntamiento contratará los baños portátiles para el Carnaval de Badajoz para dos años por 145.000 euros

Los baños portátiles son uno de los protagonistas del Carnaval de Badajoz cada años. Decenas de miles de personas se lanzan de fiesta a ... la calle y contar con un urinario cerca y limpio es una gran ventaja. Por primera vez el Ayuntamiento va a sacar a concurso este servicio a dos años vista. El Consistorio va invertir 145.000 euros para contratar los baños de esta fiesta en 2026 y 2027.

Tras años de quejas, en 2024 los responsables municipales de Badajoz decidieron acabar con el problema de los baños en Carnaval multiplicando por cinco la inversión que realizaba hasta entonces en colocar aseos portátiles en el centro. Las dos últimas ediciones de la fiesta los pacenses y visitantes han contado con casi 500 puntos en diez ubicaciones distintas, lo que ha supuesto una mejora muy importante. Ya no se dan tantas colas y la limpieza ha aumentado.

Este año el Ayuntamiento da un paso más y va a encargar los baños con más tiempo, aunque el formato es el mismo, 460 aseos entre cabinas y urinarios de pie (conocidos como setas).

Las ubicaciones

Supondrá una inversión de 145.079 euros. Las empresas interesadas en gestionar este servicio tendrán hasta el 24 de noviembre para presentar sus ofertas. Habrá distintos tipos de urinarios. Algunos serán casetas o módulos con baños cerrados, también habrá las llamadas setas que incluyen varios urinarios y PMR, es decir, aseos adaptados a personas con movilidad reducida.

El Paseo de San Francisco será la zona donde más baños habrá divididos en distintos puntos del paseo. En concreto colocarán 11 módulos de 6 wc cada uno, 31 setas y 11 PMR. En San Atón los carnavaleros encontrarán una gran concentración de baños portátiles: 6 módulos de 6 wc, dos módulos de 4 wc, 12 setas y 5 PMR. En la plaza de España se instalarán 1 módulo de 6 wc, seis setas y 1 PMR.

En la Circunvalación Reina Sofía habrá tres zonas distintas donde los carnavaleros podrán encontrar baños. Habrá dos módulos de cuatro wc cada uno, dos setas y 1 PMR a la altura de la Rotonda de los 3 Poetas. Así mismo habrá dos módulos de 6 wc, cuatro setas y 2 PMR en la Puerta de Palmas y un montaje idéntico cerca del Auditorio Ricardo Carapeto.

En Santa María de la Cabeza, además, habrá dos módulos de seis wc cada uno, cinco setas y 2 PMR. En la avenida de Colón habrá un módulo con 4 wc, dos setas y un PMR y en la avenida de Huelva se encontrarán los mismos servicios.

Aseos móviles en Carnaval

El pliego de condiciones publicado por el Ayuntamiento indica que el Consistorio podrá pedirle a la empresa responsable que mueva los aseos a otras ubicaciones si es necesario. De hecho indican que seis módulos se trasladarán al lugar donde se celebre la gala de entrega de premios que aún no se sabe dónde será.

Este contrato no es el único que esperan los carnavaleros. El Ayuntamiento aún tiene pendiente sacar a concurso la gestión de las sillas que se colocan para ver los desfiles de Carnaval, especialmente el del domingo. El año pasado los responsables municipales intentaron contratar a una empresa que vendiese las entradas por Internet, lo que permitiría reservarlas, pero el intento no prosperó.