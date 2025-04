El autor del cartel del Carnaval de Badajoz admite que usó IA «porque es una herramienta más»

El cartel del Carnaval de Badajoz 2024 se hizo con inteligencia artificial (IA). El autor del mismo, José Ángel Ligero Martínez, explica que ... usó esta novedad «como una herramienta más» y argumenta que es compatible con las bases del concurso.

El cartel del Carnaval se presentó este miércoles. Se trata de un cuadro en el que aparece un león disfrazado atravesando un arco. Enseguida aparecieron voces críticas señalando que había sido hecho con IA.

El diseñador admite su uso sin problemas y añade que es normal y habitual en su sector. Explica que no es una herramienta sencilla y que exige trabajo. En concreto para el cartel de Badajoz hizo un boceto, luego lo recreó la IA y posteriormente hizo un trabajo de retoques. Suele revisar los colores y darle filtros, como un efecto de cuadro.

Ligero Martínez defiende, además, que las bases del certamen del cartel no prohíben la IA (en algunos concursos sí se restringe el uso de esta herramienta). «Lo primero que hago al presentarme a un concurso es leerme las bases. Hay bases que indican, por ejemplo, que solo se pueden realizar carteles con pintura. En esos casos, o hago pintura o no me presento si no se me ocurre una idea o no tengo tanto tiempo. Lo importante es que dentro de las bases intentas hacer, con las herramientas, el mejor cartel posible».

Este diseñador tiene varias técnicas. En ocasiones usa fotografías, otras veces pinta cuadros y en otros casos hace un boceto y lo recrea en ordenador. Aprendió de forma autodidacta el uso de la inteligencia artificial y ahora la utiliza. Defiende además que esta técnica ya es habitual entre los diseñadores.

En el caso del cartel del Carnaval pacense, la propuesta se basa en el animal del escudo de la ciudad, pero disfrazado. «Cuando tuve la idea aposté por un diseño sencillo, tenía claro que quería reflejar el león como parte de la ciudad, creo que todo pacense se puede identificar al ser parte del escudo. Luego quise añadir un elemento para identificar la ciudad (el arco que representa los del puente y la puerta de Palmas)».

José Ángel Ligero Martínez tiene 51 años y es de Alfaro (La Rioja). «Empecé con fotografía y pintura, luego con diseño y con los carteles presentándome a muchos concursos que es una pasión que tengo».

Para crear el cartel de Badajoz asegura que ha dedicado muchas horas y esfuerzo, especialmente para documentarse. «Yo cuando me presentó a algún concurso, lo primero que hago es informarme bien de todas las tradiciones de la localidad. Cuando llevas muchos años presentándote a concursos, además, vas conociéndolo. Badajoz es una de las ciudades que me he presentado varias veces, al cartel de la feria, por ejemplo. Por eso vas conociendo Badajoz, sus emblemas o que su Carnaval es uno de los más importantes que hay en España».

«Quise jugar con una de sus figuras y de la parte identificativa de la ciudad. A partir de ahí pensé en qué confeccionar. Lo que no se ve en un diseño es la cantidad de tiempo que dedicas a pensar en qué hacer, cómo puedo llamar la atención, cómo puedo llegar a la gente y que esa fiesta evoque lo que tiene que evocar», añade este experto en diseño.

En cuanto a su proceso creativo, tras documentarse pasa a hacer una lista de ideas e ir descartando las que no le cuadran. «Intento hacer carteles que llamen la atención, o bien por colorido, o bien por minimalista».

En general este diseñador riojano está satisfecho con la acogida de su cartel y confiesa que tiene muchas ganas de conocer en persona el Carnaval de Badajoz.