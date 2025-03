Los precios de los trajes se disparan tras la pandemia

Abraham Rodríguez Burgos Badajoz Viernes, 10 de noviembre 2023, 10:34 Comenta Compartir

Con el Carnaval a la vuelta de la esquina, la ciudad espera impaciente las fiestas. El Carnaval de Badajoz se celebra del 9 de febrero al 18 de febrero de 2024 pero cualquier integrante de comparsas y murgas deberá estar listo meses antes. En la víspera de las fiestas, los amantes de la celebración pasan horas a sol y sombra confeccionando los disfraces que se exhibirán por las calles en el famoso desfile de comparsas, junto con los participantes del concurso de murgas. Estos grupos se caracterizan por ir conjuntados de manera que sea una marea de color uniforme.

Hacer un traje de comparsa no es algo sencillo, los concursantes pasan largos ratos con la pistola de silicona en la mano y purpurina por la cara. Coser las telas parece sencillo pero si se consideran las horas de trabajo que hay detrás y el derroche de imaginación previo para su anterior diseño, se puede decir que no lo es. Este año, Vaivén triunfó tras un largo camino hasta la obtención del diseño final.

El 2021 fue un año de sequía para Don Carnal. Debido a la pandemia, la fiesta no se celebró y las comparsas no lucieron sus brillantes prendas por las calles pacenses. El 2022 trajo con fuerza la vuelta de la celebración y con ella la subida de precios que la población española empezó a padecer hasta los días actuales.

Telas de importación

Juan Luis Domínguez, diseñador de la comparsa de Lingotes, reprocha el aumento de precios en «todo» lo que engloba al disfraz. «Te puedo decir tanto de un acetato hasta un metro de lentejuelas», relata. Los productos de importación son los que dominan el mercado textil y son los mismos en los que se ha notado la subida frente a los de producción nacional. El diseñador de Lingotes comenta sobre la procedencia de la mayoría de componentes del traje, los cuales provienen de China por ser el sitio donde más se fabrican. Los materiales han subido su precio de tal manera que supera el cien por ciento su precio original. «De un metro de una tela de pelo sintético que costaba 8 euros a costar 18», cuenta sorprendido. Los materiales que antes eran más asequibles han subido su precio en menor medida. De 1 a 5 euros suele ser la subida.

Con la reciente salida del Covid, el 2022 tuvo los precios casi mantenidos debido a la gran acumulación de stock y la necesidad de venderlo pero aún así ya se dejaba ver el aumento de precios. Ese año no solo se entrevió la subida, sino que también destacó por la escasez de materiales. Muchas comparsas tuvieron que hacer uso de la creatividad para ser capaces de hacer un disfraz digno del Carnaval con los materiales disponibles.

Con la llegada del conflicto bélico que hubo entre Rusia y Ucrania, la inflación hizo mella en las agrupaciones llegando a tener subidas en todos los materiales y con ellos los modistas también aumentaron sus tasas.

No obstante, las comparsas también hacen uso de algunos materiales de uso nacional y eso ayuda a abaratar los costes.

Para sufragar los gastos, algunas comparsas optan por el patrocinio y a cambio de abaratar los costes, estas decoran sus estandartes con los logos de las marcas que les subvencionan. El diseñador de Lingotes es defensor de la integridad estética de todos y cada uno de los elementos de un grupo de comparsas y prefiere que la suya continúe manteniendo limpio de logos su estandarte.

Reutilización

Otro tema que está a la orden del día es la moda sostenible. Como ya se sabe, ésta ayuda al medio ambiente con el uso de tejidos orgánicos o reciclados para un menor impacto medioambiental. Al diseñador de la comparsa le gustaría que esto fuera una posibilidad pero no se puede negar que no está al alcance de cualquier bolsillo y en un grupo tan grande como es una comparsa llega a ser imposible este paso. Aparte de los costes, el Carnaval de Badajoz se basa en lo exuberante, lo colorido y lo brillante. Juan Luis aclara que las telas influyen en la apariencia final de los trajes. «Aparte de que son carísimas, no te dan el resultado deseado», declara. El diseñador hace un apunte sobre todo lo vistoso que tiene que ser la festividad y que «todo lo que brilla o tenga un efecto tornasolado no va a ser sostenible».

Las comparsas tienen gastos anuales que oscilan entre los 40 y 50 mil euros anuales. Es por esto que tienen que andar con pies de plomo a la hora de hacer cuentas y minimizar lo máximo el impacto económico que tengan a lo largo de los meses.

La comparsa también es fan de la reutilización y el diseñador en ocasiones propone reusar ciertos materiales y tejidos de diversas maneras. La labor de un diseñador también conlleva pensar estratégicamente la colocación de materiales. Para ahorrar, Juan Luis hace un rompecabezas con la colocación de las telas y así consigue colocar las menos costosas en zonas menos relevantes y las más vistosas en las más destacadas. Así se consigue un buen disfraz a un menor precio.

Coste del traje de comparsa

Un traje oscila entre los 120 y 150 euros, sin sumar la mano de obra de aquellos que contraten los servicios de modistas o costureros, pero el diseñador anima a todos los componentes a elaborar su propio disfraz para sentir en primera persona el Carnaval de principio a fin. «Yo no concibo el Carnaval sin hacer mi traje porque para mí es la parte más divertida», puntualiza. Juan Luis declara que esto es un hobbie y no se debe plantear como una «disciplina» pero es necesario un compromiso.

A pesar de la gran cantidad monetaria que pueda suponer, Lingotes ofrece un pago en 4 cuotas para facilitar a todos los integrantes la liquidación y hacerlo más accesible a todos los bolsillos.

En octubre los componentes toman las pistolas de silicona y se ponen manos a la obra. Aquí comienza la fase de confección particular que anteriormente ha pasado por pruebas de baile y practicidad. Poco a poco el diseñador, marca las pautas para hacer por partes el disfraz y así poder hacer su totalidad permitiendo ciertas pausas y que la gente pueda compaginar la afición con su vida personal.

La seña del Carnaval pacense

Con la evolución del Carnaval de Badajoz, los trajes y los gorros también han sufrido cambios y esto según Juan Luis sería algo positivo siempre que «no se pierda la esencia». Los gorros son unos de los mayores distintivos de la festividad y el comparsero pide que no se abandone el hábito de hacer estructuras espectaculares para que siga viva la costumbre. «Hoy en día hay materiales voluminosos y consistentes que no pesan y te permiten bailar», aclara el diseñador, invitando a todas las agrupaciones a hacer grandes gorros para continuar con la tradición.