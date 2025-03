Los artefactos se quejan de que fueron expulsados del centro

J. L. G. Miércoles, 14 de febrero 2024, 00:21 Comenta Compartir

Los artefactos ya se sentían ninguneados por el Ayuntamiento, encargado de organizar el Carnaval de Badajoz, antes de empezar la fiesta, pero este lunes su indignación fue a más cuando a las once de la noche fueron expulsados del centro de la ciudad.

Según se quejó ayer Pepa Montesinos, secretaria de la Federación Extremeña de Artefactos, «el alcalde nos dijo que podríamos estar desde las once de la noche en el centro sin música y el concejal de Festejos con música bajita, pero ni una cosa ni otra y a las once nos mandaron a la avenida de Entrepuentes, que no estaba cortada y no tenía seguridad. Encima, a las seis de la mañana vinieron a echarnos de allí».

En Badajoz desfilaron este martes 37 artefactos, vehículos decorados que tienen de media unos treinta componentes. Para Montesinos, como portavoz de todos ellos, ha sido la primera vez que los relegan a la zona de Entrepuentes y la experiencia no les ha gustado nada. «Se nos saca del centro cuando somos carnaval de calle», protestaba ayer justo antes de que los artefactos comenzaran a cerrar el desfile del martes, donde explicaron que llegaron al sitio que tenían reservado y estaba ocupado por vehículos de las comparsas.

En cuanto al sábado y al lunes, Montesinos se queja de que los sacan para que las comparsas puedan desfilar por el centro. «Para que unos disfruten a otros nos echan cuando en realidad siempre hemos convivido (...). Cada año hay más artefactos y el Ayuntamiento nos ignora. Ni aparecemos en la web municipal ni en los folletos. Se olvidan continuamente de nosotros», señalaba ayer contrariada.