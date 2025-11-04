Zonas verdes, un baño público en El Rodeo y medidores de calidad del aire optan a los presupuestos participativos de Cáceres

Todos los años el Ayuntamiento de Cáceres reserva una partida de un millón de euros para repartirlo entre las propuestas surgidas desde las asociaciones vecinales ... y otros colectivos de la ciudad. Para ello, inicia un proceso que está en marcha en estos momentos y que ya ha superado su primera fase.

El Consistorio ya ha recibido todas las ideas presentadas, algo más de un centenar (un número más bajo que otros años: en 2022 fueron 222). Y entre las ideas que se han puesto sobre la mesa aparece la mejora de zonas verdes en diferentes áreas, la instalación de aseos públicos en el Parque del Rodeo y la colocación de medidores de la calidad del aire, según las sugerencias a las que ha tenido acceso este diario tras consultar a colectivos vecinales.

Ampliar Sede vecinal de San Blas. La asociación del barrio pide que se repare. JORGE REY

El Consistorio cacereño celebró el 2 de octubre los consejos de distrito para informar del inicio del proceso. Una quincena después, el 16 de octubre, tuvo lugar el primer consejo de participación, donde se realizó una primera criba de los proyectos presentados, sobre los que en estos momentos los diferentes departamentos municipales analizan su viabilidad. Está previsto que a lo largo de este mes de noviembre se convoque de nuevo el consejo de participación para que se resuelvan finalmente las propuestas que se van a elevar al presupuesto de 2026.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, en Cáceres el Viejo plantean que se construya un puente de madera de unos cinco metros de longitud para salvar el arroyo que hay en el Parque de los Olmos. Además, también se ha propuesto que se habilite un camino peatonal que una el parque rústico de Cáceres el Viejo con el parque infantil de Mejostilla.

Ampliar Los vecinos de Ciudad Monumental piden mejorar las zonas verdes de la Plaza de la Concepción. JORGE REY

Otra asociación de la zona norte, Montesol, quiere que una parte del dinero se destine a plantar árboles en la falda del Paseo Alto. Y, mientras tanto, desde la Federación Distrito Norte, que agrupa a estas dos asociaciones vecinales y otros colectivos, sugieren que se rehabilite el local abandonado que hay en la primera planta de la piscina de Pinilla para transformarlo en un espacio comunitario útil que beneficie a los habitantes del distrito.

Hay otros colectivos vinculados a esta zona de la ciudad, como la asociación cultural y de ocio Fans de Extremadura, que pide que se coloquen paneles informativos multimedia en los exteriores de cada una de las casas de cultura y centros cívicos de Cáceres «similares a los existentes en el centro de la ciudad con el fin de mostrar la programación de actividades», detalla este colectivo en su propuesta.

San Blas pide el arreglo de su sede vecinal y Cáceres el Viejo quiere un puente de madera para el parque de los Olmos

La Madrila reclama que se mejore la entrada al Parque del Príncipe y El Junquillo solicita un parque canino

Mientras tanto, en San Blas los vecinos quieren que se reforme la sede vecinal. No demasiado lejos de aquí, los residentes de la Ciudad Monumental reclaman al Ayuntamiento que se mejoren las zonas verdes de la plaza de la Concepción, además de su accesibilidad y seguridad.

Hay que recordar que el pasado verano los vecinos reclamaron más seguridad en esta plaza tras los altercados ocurridos (el aumento de peleas entre personas que beben en la calle con perros sueltos). El Consistorio celebró una reunión y anunció entonces que aumentaría la presencia policial en horario de mañana y tarde. También se anunció la mejora de las zonas verdes.

Ciudad Monumental quiere también la recuperación de zonas verdes en la plazuela del Socorro y la plaza de la Audiencia. Y pide además que se dé continuidad al proyecto de plataforma única en las calles aledañas a Picadero.

En la zona de influencia de la Ciudad Monumental tiene su sede el Ateneo de Cáceres (en la calle General Ezponda). Desde este colectivo surge la propuesta de colocar medidores de calidad del aire que permitan saber, entre otras cuestiones, el nivel de contaminación que hay en cada momento. Desde el Ateneo se propone además una mejora integral de la señalización urbana en el centro histórico.

Ampliar Los vecinos de La Madrila quieren que se mejore el acceso principal al Parque del Príncipe. JORGE REY

En San Francisco, mientras tanto, sus vecinos vuelven a solicitar una medida que ya se aprobó en el año 2022 con 65.000 euros de presupuesto pero que sigue sin ser una realidad: un baño público para el parque del Rodeo. En diciembre del año pasado, cuando se inauguró el primer aseo público autolimpiable en el Paseo de Cánovas, el Consistorio avanzó que el plan era instalar uno similar en El Rodeo, que todavía permanece a la espera de su llegada.

R-66

Los vecinos de la Madrila quieren que el Ayuntamiento mejore la entrada principal al Parque del Príncipe, situada en la calle José Luis Cotallo, que carece en la actualidad de paso de peatones.

Mientras tanto, los vecinos de Castellanos-Macondo piden que se adecente y pinte el puente que hay sobre la avenida Ruta de la Plata, a la altura del hotel V Centenario, y el otro puente que comunica Los Castellanos con las antiguas casas de los camineros.

El Junquillo, uno de los barrios más jóvenes y en expansión, reclama la creación de un parque canino y su posterior mantenimiento. Y en el R-66 su resurgida asociación vecinal quiere que se arregle la parte baja de la sede vecinal, que está en bruto, y que se ensanchen las aceras más estrechas de esta zona residencial.