«La zona se fue vaciando y los turistas comen fuera» Manuel Blasco tuvo que cerrar su carnicería en Barrionuevo. :: j. rey Domingo, 6 enero 2019, 08:49

Manuel Blasco tiene 54 años y hace año y medio cerró la carnicería que había sido su modo de vida durante los últimos 35, desde que era muy joven. Ubicada en la calle Barrionuevo, junto a la Plaza de la Concepción, señala que el envejecimiento progresivo de la zona y la falta de reemplazo de vecinos ha sido la causa de que se haya ido a trabajar a una gran superficie. «Los pisos son muy grandes, cuesta ocuparlos, hay algunos de 200 metros, cada vez hay menos vecinos en esa zona», destaca este carnicero, que apunta también al problema de aparcamientos. Todo esto ha generado un desplazamiento hacia las zonas periféricas. En su caso, asegura, la eclosición de los apartamentos turísticos por esa zona no soluciona el problema. «La gente que viene a pasar unos días a Cáceres para hacer turismo no comen casa y no hacen la compra, como mucho cosas para hacer el desayuno». Sus padres viven en la parte superior del local en el que estuvieron trabajando durante muchos años seguidos, por lo cual él continúa yendo a esta calle y constatando cambios en el comercio y en la forma de vida de este núcleo central de la ciudad.