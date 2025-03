La zona centro de Cáceres clama contra los patinetes eléctricos: «Van a 40 por hora»

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 19 de diciembre 2024, 13:00 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

El presidente de la asociación vecinal de la zona centro de Cáceres ha tomado la palabra este jueves en el pleno municipal para pedir que ... se actúe contra los usuarios de patinetes eléctricos que no respetan las normas y sobrepasan los límites de velocidad. «Deben tomar medidas. Los monopatines van a su aire entre los ciudadanos. No respetan nada. Son automóviles», denuncia Andrés García. Ha reclamado al alcalde que intervenga para controlar la circulación y el comportamiento de estos conductores con sus vehículos en áreas peatonales y aceras con el consiguiente peligro para los viandantes. Ha revelado que ya ha tratado el asunto con el jefe de la Policía Local, pero éste le dijo que mientras no tenga indicaciones al respecto del concejal de Seguridad, los agentes no podían hacer nada.

«La Dirección General de Tráfico tiene clarísimo que no pueden circular a más de 25 kilómetros por hora, pero yo sé por muchas situaciones que son tuneados y se convierten en velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Hay que tomar medidas», ha insistido Andrés García en el turno de intervenciones ciudadanas ante el alcalde y los concejales. El representante vecinal de la zona centro de la capital cacereña ha indicado que la versión que le ofreció el jefe policial fue que no podían actuar al no tener indicaciones al respecto. «No es una respuesta. La Policía Local debe estar para los problemas que se presentan. No entiendo que haya que decirle nada», ha remarcado. El problema de los patinetes se está suscitando por la acumulación de espacios públicos y la utilización de forma indebida de los mismos. El Paseo de Cánovas y Gómez Becerra son dos de los más señalados. No es solo que los vehículos de movilidad personal circulen a más velocidad de la permitida, como indica el presidente de la zona centro, es que además en muchos casos lo hacen entre los peatones o en dirección prohibida con el riesgo para la integridad física que ello implica tanto para el conductor como para los viandantes. Motos Además de los patinetes, el presidente vecinal ha puesto el acento en la regulación de las zonas de carga y descarga en San Antón y San Pedro. Cree que el uso de ese espacio como estacionamiento particular dificulta los accesos a vehículos de emergencia. Otra situación crítica, ha subrayado, es la que se da por la acumulación de motocicletas hasta en triple fila en la Plaza de la Concepción. Andrés García advierte de hasta una treintena de vehículos de dos ruedas ocupando distintas zonas algunos días. Ha pedido que se habiliten aparcamientos específicos. La ordenanza se aprobó en 2019 y contempla multas de hasta 2.000 euros pero en los dos primeros años solo hubo cuatro sanciones El alcalde ha recordado que «Cáceres fue una de las primeras ciudades que reguló el uso de los vehículos de movilidad personal». También ha reseñado que se cumple la normativa en vigor con una ordenanza propia. La Policía Local supervisa que no se transgreda. Mateos ha hecho una llamada a la convivencia entre los peatones y estos usuarios, de tal forma que antes incluso de sancionar los propios agentes advierten de esos posibles usos indebidos. «La Policía normalmente le pide a la persona que va en bicicleta que se baje. Son cuestiones que día a día se abordan», ha aclarado: «Cuando alguien incumple la normativa sobre patinetes eléctricos, me consta que la Policía Local sanciona». La ordenanza de vehículos de movilidad personal fue aprobada de forma inicial en febrero de 2019. Tras un periodo de participación, entró en vigor en junio de ese año. Las condiciones están reguladas, pero de inicio los agentes han hecho una labor más instructiva que sancionadora. En los dos primeros años solo se impusieron cuatro multas por usos indebidos de vehículos de movilidad personal, según los datos que publicó HOY y que facilitó el Ayuntamiento. La ordenanza contempla sanciones de hasta los 2.000 euros para infracciones muy graves, como circular por la acera a gran velocidad.

