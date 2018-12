La zapatería infantil Pisamonas llega a Cáceres

Viernes, 21 diciembre 2018, 08:09

La joven firma de calzado infantil online inaugura en el CC Ruta de la Plata de la capital cacereña su primera tienda de Extremadura superando el ritmo de una apertura cada mes.

Dada la tendencia actual por la que casi todas las marcas invierten todo su tiempo, dinero y recursos en desarrollar su transformación digital para saltar al mercado online, despuntan los casos contrarios en los que determinadas firmas nativas digitales deciden dar el salto del online al offline para asentarse en las calles y barrios de las ciudades donde residen sus clientes, acercarse a ellos de una manera más personal «y hacerles la vida un poquito más sencilla».

Así nos lo explica el propio Enrique Bretos, CEO y uno de los cuatro fundadores de Pisamonas quien, junto a su mujer y otro matrimonio amigo decidieron hace tan solo cinco años crear su propia marca de calzado infantil ante la imposibilidad de encontrar en el mercado zapatos para sus hijos de calidad, a buen precio y quizás lo más importante «que fueran de fabricación nacional, ¡con el buen calzado que se fabrica aquí!»

«Como padres –explica Enrique- estábamos cansados de perder tiempo buscando zapatillas, botas, sandalias o zapatos para el cole de nuestros niños que reunieran las tres B que todos queremos cuando vamos a comprar: que sean buenos, bonitos y baratos; no entendíamos por qué teníamos que elegir entre comprar zapatos baratos hechos en China o Vietnam o comprar calzado bueno, pero caro, en zapaterías de toda la vida, no había nada en medio. Fue entonces cuando decidimos que si la montaña no venía hacia nosotros, entonces nosotros tendríamos que ir hacia ella».

Cinco años más tarde, y tras haberse posicionado como una de las firmas más relevantes y conocidas de calzado infantil online, el equipo detrás de Pisamonas vio que, una vez ganada la confianza de un público digital tanto nacional como internacional -además de la de España, la marca cuenta con tienda online en Portugal, Francia, Italia y Reino Unido- había llegado el momento de saltar a la calle y apostar por expandirse en el mundo físico también, esto es, abriendo sus propias tiendas. Un año y medio después del arranque de ese plan de expansión, la marca cuenta ya con más de 20 tiendas, llegando por tanto a alcanzar el ritmo de una apertura cada 25 días.

«El nivel de acogida que están teniendo todas las nuevas tiendas es increíble, animándonos a llegar a más ciudades y poder ofrecer en ellas las ventajas de nuestro doble canal de venta». Entre esas ventajas, por ejemplo, está la posibilidad de conocer de primera mano sus nuevas colecciones cada temporada, pedir modelos de la web para probarse en tienda o combinar las compras online con las compras en tienda como mejor le venga a cada cliente, beneficiándose además de sus múltiples facilidades como son los envíos, las devoluciones y los cambios gratis. ¿El objetivo? Hacer que ambos canales sean uno solo consiguiendo que sus clientes encuentren en esta zapatería infantil las facilidades, trato y producto que un día soñaron sus fundadores.