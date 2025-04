La 'youtuber' cacereña de los sonidos relajantes

Es la cacereña de los sonidos relajantes. Montaña Salgado, de 21 años, se dedica a hacer un tipo de vídeos denominados ASMR y tiene ya ... 97.000 suscriptores en YouTube

Son aún muchos los que todavía desconocen lo que sonidos tan nimios como golpear objetos con las uñas o realizar pequeños ruidos con la boca pueden provocar en determinadas personas. El ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, por sus siglas en inglés) ha llegado para quedarse en todas las plataformas digitales y esa es una realidad innegable. Si lo que ayudaba a otras generaciones era contar ovejas o ver una película en televisión hasta quedarse dormido sosteniendo el mando, lo que se estila ahora es coger los auriculares, acomodarse en la cama, pulsar un vídeo de tu 'ASMRartist' favorito y dejarte llevar.

Aunque están repartidos por toda la geografía mundial, en Cáceres también hay una 'youtuber' con cada vez mayor fama en este campo. Montaña Salgado acumula ya casi 100.000 suscriptores en la plataforma de vídeos más popular. Comenzó hace dos años, en el contexto de la pandemia, y desde entonces no ha ido más que aumentando el número de seguidores. «Estaba en bachillerato cuando escuché a algunos de mis compañeros de clase hablar de ello. Al llegar a casa me metí a ver lo que era y descubrí algo que a mi me relajó mucho ya que estaba en una época en la que me encontraba un poco estresada por los estudios. La primera que vi fue a ASMR Darly y a LOVE ASMR», recuerda la 'youtuber' mediante video-llamada.

Montaña llegó a plantearse la idea de comenzar a grabar vídeos cuando observó que no hacía falta ser un gran influencer o tener grandes sumas de dinero para dedicarse a ello. «Consumo ASMR tanto de cuentas con muchos seguidores como de aquellos que acababan de empezar, me gustaban todos. Y eso me hizo darme cuenta de que por qué no dedicarme yo también a esto. Cada uno tiene su toque, eso es lo que hace especial el contenido, no los recursos materiales que se posean», explica.

Una de las cuestiones que pueden servir a los interesados en crear contenido de este tipo es que no es necesario tener el mejor 'setup' (espacio dedicado al trabajo), un micrófono caro o un armario repleto de objetos. Muchos de estos 'ASMRartists' llegaron a tener gran éxito con tan solo usar el micrófono de sus auriculares y su voz. La cuestión es que tenga el toque que guste y relaje a los usuarios. En el caso de Montaña, ella comenzó con un micrófono que muchos tienen llamado Blue Yeti, cuyo precio no es muy elevado. El resto ya era cosa suya, sin necesidad de mayor inversión.

Montaña cuenta que a sus fans lo que más les atrae de sus vídeos son los susurros, los llamados 'mouth sounds' (sonidos con la boca). «Es lo que se llama el antiguo ASMR, lo que se hacía cuando los primeros empezaron. Ahora hay tanta gente que cada vez se innova más». A gusto y preferencia de cada uno, se han puesto de moda vídeos de 'roleplay', donde se interpreta un papel en un contexto susurrando y usando objetos. También la espuma en micrófonos, o incluso cosas que resultan desagradables para muchos, como el ruido de alguien masticando.

Profesión

Para la Generación Z (aquellos nacidos entre el año 1995 y 2005) profesiones como ser 'streamer', 'influencer', 'youtuber' o 'tiktoker' hace ya tiempo que no son algo extraño. Se añaden a los trabajos ya existentes cda vez más son aceptados como una posible salida laboral. Pero comenzar con un canal no es sencillo, sobre todo a la hora de transmitirlo a familiares y amigos, y menos aún mantenerlo con éxito. Montaña al principio lo ocultó, pero con el paso del tiempo y el aumento de sus visitas la cosa cambió. «Yo al principio no se lo dije a nadie, que se enterasen cuando fuera. El boom de visitas vino durante la cuarentena porque todo el mundo estaba en casa. Mi madre de hecho creo que se enteró porque me vio un compañero de clase y se lo dijo a su madre y de ella a la mía», explica entre risas tímidas. «Todavía me da algo de vergüenza que la gente lo sepa. Pero mi familia se lo tomó muy bien».

De cara al futuro. esta 'ASMRartist' sí que lo ve como un trabajo, au nque no a tiempo completo, pero sí formando parte de su vida. «Hay mucha gente, como los grandes 'youtubers', que dedican 24 horas del día a esto y es que es su trabajo. El único que tienen. A mi me gustaría estudiar más cosas y dedicarme a ellas pero teniendo en mente que el canal va a permanecer conmigo».

Lo que muchos no ven es el detrás de las cámaras y eso es algo que a Montaña le ha gustado siempre aclarar. «El hecho de montar el lugar de grabación, editar el vídeo y cortar las partes que no sirven, el estar pensando todo el día el tema del siguiente que grabes hay gente que no lo valora. Hay vídeos a los que puedes dedicar mucho tiempo y luego en las estadísticas no se ve reflejado el trabajo que se hace». Por otro lado están los momentos de grabación. Al tratarse de ASMR tiene que haber la menor perturbación en los lugares donde se graba. Sin embargo, el mundo sigue moviéndose y sonidos como cláxones de coches o ladridos son inevitables. Esto lleva los creadores de contenido a grabar muchas veces a altas horas de la madrugada o en el mejor de los casos durante la tarde cuando la gente duerme.

Comentarios

«A todos nos gusta leer los comentarios positivos, pero por desgracia siempre nos quedamos con esos pocos negativos. Cuando empecé pensé que no me iban a afectar en absoluto, pero es cierto que me llegaban. Si les dejas que te lo hagan eres tú el que sufre», afirma Montaña.

El ASMR es una herramienta que ayuda a muchas personas no solo a dormir, sino a relajarse después de una jornada estresante, si bien no aún no está claro científicamente el mecanismo fisiológico por el que se producen estas reacciones. En los últimos años se están realizando muchos estudios sobre este asunto.

Para los que quieran estar al otro lado, creando esos vídeos, deben saber que no es necesario la compra de un micrófono de una cuantiosa suma y que cualquiera puede realizar ASMR. La cuestión, para los que quieran triunfar es ofrecer algo novedoso o que el modo en el que presentan sus sonidos sea único en un mar de gente que quiere dedicar su vida a internet.