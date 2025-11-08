La XIX Media Maratón consolida su fecha a mitad de mayo y en horario vespertino

Redacción CÁCERES. Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Cáceres celebrará su XIX Media Maratón el sábado 16 de mayo de 2026, a partir de las 19.00 horas, de manera que consolida la fecha de mediados de mayo y un horario vespertino, después de que se haya celebrado en diferentes meses del año y horario matinales. Así, esta prueba deportiva llega al calendario el fin de semana después del festival Womad y antes de la celebración de las Ferias de San Fernando de la capital cacereña, al igual que ya lo hico en su edición de este año.

Cabe recordar que en 2025 se batió récord de participación con unos 1.500 corredores, el número máximo de inscripciones permitidas por cuestiones de logística.

La carrera incluyó varias modalidades como la media maratón de 21 kilómetros, los relevos por equipos en esa misma distancia, la distancia de 10,5 kilómetros y las carreras infantiles, pensadas para que los más pequeños también se sumen a este evento deportivo.