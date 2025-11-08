HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz

La XIX Media Maratón consolida su fecha a mitad de mayo y en horario vespertino

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cáceres celebrará su XIX Media Maratón el sábado 16 de mayo de 2026, a partir de las 19.00 horas, de manera que consolida la fecha de mediados de mayo y un horario vespertino, después de que se haya celebrado en diferentes meses del año y horario matinales. Así, esta prueba deportiva llega al calendario el fin de semana después del festival Womad y antes de la celebración de las Ferias de San Fernando de la capital cacereña, al igual que ya lo hico en su edición de este año.

Cabe recordar que en 2025 se batió récord de participación con unos 1.500 corredores, el número máximo de inscripciones permitidas por cuestiones de logística.

La carrera incluyó varias modalidades como la media maratón de 21 kilómetros, los relevos por equipos en esa misma distancia, la distancia de 10,5 kilómetros y las carreras infantiles, pensadas para que los más pequeños también se sumen a este evento deportivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  2. 2 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  6. 6 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  7. 7

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  8. 8 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  10. 10 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La XIX Media Maratón consolida su fecha a mitad de mayo y en horario vespertino