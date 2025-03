El Womad ya no escandaliza y lo que no escandaliza no repercute. El Womad es una fiesta mayor más, una solemnidad del santoral asimilada ... por la ciudadanía, que, en una semana, pasa del culto a María al culto a la maría. Semana Santa, San Jorge, la Virgen, el Womad, la Feria, el Festival de Teatro y la nada, o sea, el verano. El Womad y sus eternos debates sobre lo que es, lo que fue y lo que debería ser, pero con una capacidad de arrastrar multitudes que lo convierte en sagrado. El Womad trae gente, da imagen y genera dinero, que es lo que se le pide a una fiesta posmoderna. Conclusión: el Womad no se toca por mucho que haya degenerado. ¿Pero ha degenerado?

La mejor explicación sobre qué es el Womad la dio el alcalde Luis Salaya en la presentación oficial del festival el jueves pasado. «El Womad decide cada año lo que es», sentenció y acertó. Hay nostálgicos de aquel Womad primero, aunque la nostalgia es un sentimiento traicionero que mezcla la pérdida de la juventud con el cualquier tiempo pasado fue mejor. Y hay consumidores del Womad que no se plantean nada: llega la segunda semana de mayo y se vienen a Cáceres como antes se fueron al Carnaval, a Los Palomos, a la Feria de Zafra, a las piraguas del Sella o a la Tomatina de Buñol. Es la fiesta y su esencia es que te encuentras con tu gente y sales y miras y te asombras y comentas... Que es a lo que salimos los cacereños en el Womad, a buscar razones para asombrarnos y argumentos para discutir el lunes sobre si había más o menos gente que el año pasado. Hace un mes, se prohibieron los botellones en la plaza durante un concierto de Los 40. Esta vez se han permitido. ¿Quién es el guapo que prohíbe un botellón de 50.000 jóvenes a 15 días de unas elecciones municipales? Eso sí, sin botellas de cristal. Y ahí aparece el momento Mercadona: decenas de jóvenes comprando garrafas de agua de cinco litros, vaciándolas por el sumidero del aparcamiento y rellenándolas con una mezcla de licores, refrescos y gaseosas de fresa más un kilo de azúcar. Con ese brebaje, no hay Womad que se resista. Después está ese tufillo ácido a maría que embadurna la ciudad y sustituye al olor a cera de las semanas anteriores, con la Torre de la Hierba como icono y enlace con la tradición ancestral: los almohades ya se colocaban. El resultado se resume en la sensibilidad de un grupo de mozos que el viernes descansaba en un parque de Moctezuma al tiempo que percibían la naturaleza y sus encantos. «¡Qué guay, los pajaritos!», admiraban embelesados el fenómeno sobrenatural de los trinos. Pero vamos a lo mollar: ¿ha habido más o menos gente que otros años? Pues más, sin duda. En todos los Womad hay más gente que el año anterior porque la muchedumbre, en provincias, es la medida de todas las cosas. Aunque la pela es la pela y la demostración de la buena salud del festival es que este año ha habido cien puestos más de cachivaches, curiosidades y monerías que el año pasado. Si los vendedores vienen al Womad, es porque el festival funciona, o sea, hay gente. «El Womad decide cada año lo que es»... Lo lleva decidiendo desde hace años y parece que lo de la multiculturalidad que despertaba conciencias y nos liberaba ya no es. Tampoco es esa fiesta que escandalizaba porque salías a la calle y no conocías a nadie. La ciudad ha cambiado y lo asume todo con naturalidad, también el Womad. Pero las fiestas con mensaje agonizan. Ya no trascienden ni las primeras comuniones. Las fiestas son solo eso, fiestas: música, verse y ver, asombrarse y asombrar, pasear, bailar, beber, comer y descubrir los pajaritos.

