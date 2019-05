¡Ay mi Womad!

Me he hecho mayor con el Womad. Cáceres ya ha vivido 28 ediciones y hace mucho que forma parte de la idiosincrasia de la ciudad. Los cacereños no entendemos un mes de mayo sin la bajada de la Virgen de la Montaña pero tampoco sin uno de los festivales de música más famoso del mundo. Hace algunos años se reconsideraron pros y contras y estuvo en peligro de extinción, sin embargo, el clamor popular hizo que las instituciones públicas siguieran apostando por él.

La calidad del cartel es cuestionada por algunos entendidos que consideran que el festival tiene un apoyo económico suficiente como para tener algún artista de renombre internacional y un mayor número de talleres. Aunque las críticas sobre todo se han centrado en el vertedero de plástico y basura en el que se convierte la Parte Antigua y la Plaza Mayor. Parece que los baños masculinos tipo seta han logrado reducir las micciones en la calle, pero aún queda para dejar de mancillar las históricas y nobles calles cacereñas con la peste que emana de los ríos de orina en la noche del sábado del Womad.

Es cierto que con la venta de vasos reutilizables el plástico se ha reducido en esta última edición pero no es suficiente. Los conciertos de mayor afluencia en la Plaza Mayor se convierten en dos partes claramente diferenciadas, las personas interesadas realmente en la música, la mitad más cercana al escenario; y una segunda mitad que se prolonga hasta el Ayuntamiento. Una parte, ésta última, que está de espaldas al concierto, pendiente del botellón y de su fiesta particular, de forma que genera unos decibelios que entran en conflicto con los propios decibelios de la banda de música que esté sobre el escenario.

¿Es el Womad la fiesta del botellón cacereño? Los organizadores alardean de que han pasado más de 155 mil personas por el festival, la autoridad pública invierte cada año más de 400.000 euros en este evento. Realmente nadie nos dice qué beneficios económicos o de imagen deja a la ciudad más allá de tener 'overbooking' en los apartamentos turísticos. ¿Habría que fijar entradas de precio simbólico en los conciertos de los artistas más reconocidos? ¿Podría ser una solución para evitar el desinterés por la música en pro del botellón? No es fácil pero parece claro que aún hay mucho margen de mejora.