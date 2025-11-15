La wifi llega a Urgencias del Universitario de Cáceres para paliar la falta de cobertura móvil

Es un problema que el Hospital Universitario de Cáceres arrastra desde su inauguración: la falta de cobertura móvil en la zona de Urgencias. Para tratar ... de paliar esta carencia, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ampliado la wifi que había hasta ahora en la zona de hospitalización para dar cobertura a esta área «y facilitar la comunicación a pacientes y profesionales», se detalla desde la administración regional.

De esta manera, cuando un paciente accede a Urgencias del Universitario, recibe junto a su pulsera identificativa una tarjeta con la clave wifi. Esto permite que tanto los enfermos como sus acompañantes puedan estar comunicados por whatsapp e, incluso, puedan hacer llamadas a través de esta aplicación móvil.

Tras este avance está el empeño puesto por Raúl Pérez, conocido por su faceta de presidente vecinal de Cáceres el Viejo y secretario de la Federación del Distrito Norte. Emprendió en 2023 a título particular una lucha que acaba de dar sus frutos.

Pérez ha hecho varias reclamaciones ante la gerencia del área de salud de Cáceres e, incluso, ante la figura de la defensora de los usuarios de la sanidad pública extremeña por la falta de cobertura que había en esta zona del hospital.

Todo comenzó, recuerda, cuando sufrió como usuario las consecuencias de estar completamente desconectado. «Todo surgió a raíz de una noche que fui a Urgencias con mi mujer y no podía tener internet. No podía comunicarme ni con ella ni con su familia», evoca.

«Me tenía que ir fuera del edificio, hacia donde está la pista del helicóptero, para coger cobertura. Pero si estaba allí fuera tampoco podía estar pendiente de los médicos por si me llamaban», cuenta el usuario del SES.

Raúl Pérez, usuario que reclamó al SES que mejorara las comunicaciones en la zona de urgencias del Universitario. HOY

Tras dos años de espera y reiteradas peticiones, Raúl ha podido comprobar recientemente cómo al volver a Urgencias le facilitaron la clave wifi en un papel. Fue toda una sorpresa de lo más agradable. «Hasta ahora, en urgencias, había falta de cobertura móvil y no había wifi. Al menos estamos contentos porque ya te dan la wifi y estás comunicado», apostilla.

Raúl Pérez ha escrito una carta de agradecimiento dirigida a la gerencia del área de salud de Cáceres. «Esta medida, que he venido solicitando desde hace más de dos años, supone un avance muy importante, especialmente en un área donde la cobertura móvil es prácticamente inexistente», subraya en el escrito.

Más mejoras

No obstante, este usuario recuerda que la situación se puede mejorar. «Deseo señalar que aún queda mucho por hacer. En otras zonas del hospital sigue sin haber cobertura móvil ni acceso a la red wifi, lo que continúa dificultando la comunicación de los pacientes y sus familiares», detalla.

«Sería –prosigue– deseable que esta mejora se ampliara a todo el hospital, ya que la conectividad hoy en día es una necesidad básica y contribuye directamente al bienestar y la tranquilidad de los usuarios».

«Reitero mi reconocimiento por este primer paso logrado y confío en que se siga avanzando hasta conseguir una conectividad completa en todas las áreas del hospital», agrega al tiempo que incluye a la defensora del paciente en sus agradecimientos.

«Para que la wifi pueda llegar a otras áreas del hospital es necesario que las propias operadoras amplíen la cobertura móvil en la zona, un problema generalizado en esa zona y que afecta también a otros edificios públicos. Desde el área de salud se ha insistido y puesto en conocimiento esta circunstancia a las distintas compañías», subraya el SES.

Hay que recordar, tal y como publicó este diario, que en julio de 2023 el SES avanzó que dotaría de cobertura móvil al hospital en las zonas más críticas. El gerente del área en ese momento avanzó que iniciaría las gestiones para poder dotar de zonas wifi de libre acceso al menos a la zona de urgencias.

Y este mismo año, en el mes de marzo, la administración regional asumía que no podía obligar a las operadoras a dar servicio en el Universitario. En una respuesta de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres sobre este asunto a la propia defensora de los usuarios se aludía a un estudio técnico de cobertura «comprobándose que únicamente ofrece servicio en la zona la compañía Telefónica Móviles España SAU (Movistar)», adjudicatario del actual contrato de comunicaciones en el recinto.