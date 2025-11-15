HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
En la zona de urgencias del Hospital Universitario de Cáceres solo tienen cobertura los clientes de Movistar JORGE REY

La wifi llega a Urgencias del Universitario de Cáceres para paliar la falta de cobertura móvil

El centro comienza a facilitar a los usuarios la clave cuando acceden para compensar así la ausencia de señal que arrastran las instalaciones

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

Es un problema que el Hospital Universitario de Cáceres arrastra desde su inauguración: la falta de cobertura móvil en la zona de Urgencias. Para tratar ... de paliar esta carencia, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ampliado la wifi que había hasta ahora en la zona de hospitalización para dar cobertura a esta área «y facilitar la comunicación a pacientes y profesionales», se detalla desde la administración regional.

  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  4. 4

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  5. 5 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  6. 6 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  7. 7

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  8. 8

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  9. 9

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  10. 10 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma

