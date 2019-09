Mi amigo el inglés ya se ha dado cuenta de cómo funciona la administración española. También de cómo hay que moverse por la cacereña. Después de diez meses en esta ciudad ha sufrido en más de una ocasión el famoso 'vuelva usted mañana'. No es un tópico, es una realidad y, lo peor de todo, es que se repite cada día. Él, que llegó de tierras de puntualidad británica, ya ha vivido en sus propias carnes el tiempo que se pierde de un despacho a otro buscando soluciones que no llegan.

Primero acudir al ayuntamiento para empadronarse, luego hacerse el DNI y seguidamente solicitar la demanda de empleo en el Sexpe.

En ese proceso ya ha aprendido que la hora del café no se perdona, que a partir de las dos del mediodía ya no se atiende a nadie aunque cierren a las tres, que el modelo 50 (hay cientos de ellos) se abona exclusivamente los martes y los jueves antes de las once y que el funcionario que trabaja en el departamento internacional no sabe nada de inglés.

A lo de perderse pidiendo citas por internet, por teléfono o en persona también se ha acostumbrado. No le ha quedado más remedio. Sin embargo, eso no ha sido lo peor de todo. A veces le han facilitado una información que poco se ajusta a la realidad. De hecho, después de estar trabajando durante más de seis meses en Cáceres, casi no cobra la prestación por desempleo debido a un despiste de una funcionaria. No se había percatado de que las dos décadas que llevaba trabajando en su país también le suman como tiempo cotizado.

Al menos hoy todo está solucionado y sus paseos por los edificios de la administración cacereña le han servido para conocer a algún que otro funcionario que trabaja bien.

La pena es que aún no se ha hecho amigo de él. O al menos lo suficiente como para atenderle primero. Ya se sabe que en la ciudades pequeñas el nombre familiar pesa mucho.

El del inglés prefiero no desvelarlo. Ya se sabe que en Cáceres nos conocemos todos.