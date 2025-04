Vox quiere ayudas directas a la natalidad y al comercio en Cáceres para apoyar los presupuestos

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha expresado en varias ocasiones que su compromiso es sacar adelante los presupuestos municipales y que su entrada ... en vigor se produzca el 1 de enero de 2024. Parece solo cuestión de voluntad política pero hay en juego muchos más elementos. El tiempo comienza a echarse encima, porque hay que recordar que se trata de un proceso administrativo complejo que requiere convocar primero los presupuestos participativos, escuchar a los vecinos, analizar la viabilidad de sus propuestas y posteriormente encajarlas en las cuentas con paso previo por consejos rectores y comisión antes de llegar al pleno.

Mateos anunció la semana pasada, que su equipo ya trabaja en la elaboración del borrador y que el proceso participativo se abriría en los próximos días. Sin embargo, en Vox están a la espera de ver los números antes de pronunciarse. De momento, la formación de Santiago Abascal ya tiene deberes para el PP. Su portavoz municipal, Eduardo Gutiérrez, menciona ayudas directas a la natalidad, así como apoyo al comercio. También recuerda que sigue pendiente la reforma fiscal, que debe traducirse en bajada de tasas e impuestos, como el IBI.

El sí de Vox al presupuesto pasa por la sensibilidad que muestren los populares hacia esas medidas que se van a poner sobre la mesa. «Tenemos el compromiso del alcalde de que nos van a pasar un borrador con las lineas maestras del presupuesto de 2024. Lo estamos esperando. No tenemos ninguna documentación. Estamos a expensas de ese borrador, pero vamos a luchar para que la mayor parte de nuestro programa electoral quede reflejado en esos presupuestos», adelanta Gutiérrez. Pone énfasis tanto en lo que considera necesario que se haga como en lo que en Vox ven como gastos superfluos y por tanto suprimibles. Es un terreno que Gutiérrez admite que puede desembocar en cierta polémica, pero su formación va a defender que las ayudas se den «de acuerdo a necesidades reales y en ningún caso por afinidad ideológica o por creencias».

En este sentido, califica como un error que Red Madre no cuente con ayuda municipal. Vox va a plantear que esa fundación comprometida con la maternidad vuelva a ser subvencionada, revela.

Vox plantea ayudas municipales directas a las familias tanto por hijo natural como por adopción

«Hay muchas ayudas que revisar si son o no necesarias. Hay grupos que aprovechan situaciones concretas. No estamos en contra de las ayudas, pero pedimos revisarlas, que haya un control sobre prioridades y parámetros. No habrá ideología o creencia en las ayudas –continúa Gutiérrez– sino necesidades reales. Estamos aquí para el interés general, no de algunos». En esa línea, añade que «todas las ayudas sociales requieren una revisión profunda». «Hay personas que no tienen para comer. Lo primero es atender la necesidades básicas. Han quitado subvenciones a Red Madre y para nosotros que defendemos la vida creemos que hay que recuperar esa ayuda. La quitó el PSOE», sentencia.

Para el portavoz de Vox en el Consistorio es clave definir aquellos gastos que son necesarios y los que no. En el pleno de este jueves se abordó una moción de Unidas Podemos para crear una red de medidores ambientales. Es un ejemplo de lo que Vox ve como inversiones innecesarias. «Defendemos optimizar los recursos. Hay que mirar más el dinero público. ¿Cuánto vale algo? Los medidores ambientales, ¿son necesarios? Cáceres es una ciudad limpia, con una calidad ambiental óptima», resume.

Mercado de abastos

En relación al presupuesto de 2024, Gutiérrez incide en que se tratará de plasmar en los mismos la mayor parte del programa de Vox. «Hablamos de ayudas al comercio, a la natalidad, a las familias... La administración local debe ayudar a las familias y al comercio. Deben ser ayudas para emprender iniciativas y crear negocios. Es una necesidad imperiosa», afirma.

Una de las partes más novedosas será la de las ayudas a la natalidad. Con el último gobierno del PSOE ya se habilitaron partidas con subvenciones para paliar los efectos de la Covid en los negocios locales. Respecto a las familias, se pone como primera piedra que tener un hijo sea premiado. «Hay que apostar por ayudas directas a la natalidad por hijo natural o por adopción. Depende del presupuesto con que se cuente, pero es fundamental».

Jóvenes y mayores también estarán en la hoja de ruta de las cuentas de 2024 para Vox. Gutiérrez alude a potenciar el servicio de ayuda a domicilio. Una propuesta es «revitalizar el mercado de abastos» de Ronda del Carmen con la mirada puesta tanto «en el comercio como lugar de ocio», y que funcione como sede de eventos «para atraer visitas».

Son las primeras ideas que lanza Vox, cuyos dos votos serán determinantes para saber si Cáceres tiene presupuesto en tiempo y forma o sigue con el actual, de 2022, prorrogado durante más tiempo.