HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del proyecto de reforma el pasado mes de julio. HOY

Vox pide prioridad para los barrios frente a obras «faraónicas»

Cree que las reformas de la plaza Marrón y Virgen de la Montaña «pueden esperar», al igual que el complejo de Nuevo Cáceres

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:02

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha instado al Gobierno local a que priorice las inversiones en todos los barrios de la ciudad, frente a las obras «faraónicas» que se acometerán y que, bajo su punto de vista, «no se considera urgente su ejecución».

Gutiérrez ha remarcado que la capital cacereña necesita mejoras en numerosos espacios públicos «que llevan muchas décadas de deterioro constante y que propician un clamor entre la ciudadanía».

En su opinión, las obras de la plaza Marrón, la avenida de la Montaña y el complejo deportivo de Nuevo Cáceres «pueden esperar», pero «no lo puede hacer la mejora en accesibilidad, iluminación, zonas verdes y acerado, cuestiones urgentísimas que no deben esperar más, ante la dejadez y abandono que presentan», ha aseverado.

Por otra parte, el portavoz ha incidido en que su grupo municipal no está en contra de las obras que acometerá el equipo de Gobierno, «pero no puede ser que esas iniciativas solapen otras de inusitada urgencia, que los ciudadanos llevan décadas esperando».

Para Gutiérrez, la imagen de la ciudad «de cara tanto a los propios ciudadanos como a los objetivos que se pretenden alcanzar, como la Capitalidad Cultural del año 2031, debe cambiar de manera sustancial». «Por ello es prioritario que estas inversiones se destinen al objetivo de recuperación y mantenimiento de zonas degradadas», ha incidido.

Gutiérrez ha subrayado que el orden de prioridades debe plantearse de manera que «las inversiones y mejoras en la ciudad tendrían que orientarse no a los caprichos de campañas electorales, que no mejoran las zonas más depauperadas de la ciudad, y sí a las verdaderas necesidades de la ciudadanía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  3. 3 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  4. 4 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  5. 5 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  6. 6 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  7. 7 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  8. 8 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  9. 9

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito
  10. 10 Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vox pide prioridad para los barrios frente a obras «faraónicas»

Vox pide prioridad para los barrios frente a obras «faraónicas»