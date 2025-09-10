Vox pide prioridad para los barrios frente a obras «faraónicas» Cree que las reformas de la plaza Marrón y Virgen de la Montaña «pueden esperar», al igual que el complejo de Nuevo Cáceres

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha instado al Gobierno local a que priorice las inversiones en todos los barrios de la ciudad, frente a las obras «faraónicas» que se acometerán y que, bajo su punto de vista, «no se considera urgente su ejecución».

Gutiérrez ha remarcado que la capital cacereña necesita mejoras en numerosos espacios públicos «que llevan muchas décadas de deterioro constante y que propician un clamor entre la ciudadanía».

En su opinión, las obras de la plaza Marrón, la avenida de la Montaña y el complejo deportivo de Nuevo Cáceres «pueden esperar», pero «no lo puede hacer la mejora en accesibilidad, iluminación, zonas verdes y acerado, cuestiones urgentísimas que no deben esperar más, ante la dejadez y abandono que presentan», ha aseverado.

Por otra parte, el portavoz ha incidido en que su grupo municipal no está en contra de las obras que acometerá el equipo de Gobierno, «pero no puede ser que esas iniciativas solapen otras de inusitada urgencia, que los ciudadanos llevan décadas esperando».

Para Gutiérrez, la imagen de la ciudad «de cara tanto a los propios ciudadanos como a los objetivos que se pretenden alcanzar, como la Capitalidad Cultural del año 2031, debe cambiar de manera sustancial». «Por ello es prioritario que estas inversiones se destinen al objetivo de recuperación y mantenimiento de zonas degradadas», ha incidido.

Gutiérrez ha subrayado que el orden de prioridades debe plantearse de manera que «las inversiones y mejoras en la ciudad tendrían que orientarse no a los caprichos de campañas electorales, que no mejoran las zonas más depauperadas de la ciudad, y sí a las verdaderas necesidades de la ciudadanía».

