Vox critica las ayudas al alquiler convocadas por el Ayuntamiento

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El portavoz del grupo municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, criticó ayer las ayudas al alquiler convocadas la semana pasada por el Ayuntamiento como consecuencia del acuerdo de presupuestos para este año entre el PP y el PSOE. Considera que «es la manera habitual de ambos partidos de acometer los problemas ocasionados por ellos mismos a nivel nacional, con parches y más gasto de dinero público que no solucionan el problema», y pide más protección legal para los propietarios.