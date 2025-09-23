Vox acusa al PSOE de obstaculizar el cheque bebé en la negociación de los presupuestos

Redacción BADAJOZ. Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

.El portavoz del grupo municipal Vox Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha afirmado que el principal partido de la oposición, el PSOE, «frena el apoyo que inició Vox al fomento de la natalidad y a las familias de la ciudad». Sostiene que «la intromisión» del PSOE en la gestión de las ayudas al fomento de la natalidad ha provocado «no solo que 60 solicitudes quedasen desatendidas en su momento, con el consentimiento del PP, sino un retraso inaceptable en la publicación de las bases y en el inicio de la convocatoria de este año, ya casi en el último trimestre de 2025».

En su opinión, «la modificación en las bases de la convocatoria a las ayudas al fomento de la natalidad exigida por el PSOE en la negociación de los presupuestos de este año ha generado un bloqueo en su tramitación, lo que ha propiciado que las familias que esperan recibir este apoyo para sus hijos no puedan acceder a día de hoy a estas ayudas, lo que supone un perjuicio enorme».

«Ahora que Cáceres y su provincia habían iniciado una senda alcista en los nacimientos es inadmisible que se trunque una medida que, sin duda, apuntalaba ese camino», prosigue.

Asimismo, Gutiérrez subraya que la actitud «obstruccionista» del grupo municipal socialista «es inaceptable y rechazable, y constituye un claro ejemplo de cómo sus políticas perjudican al bienestar ciudadano». Por esto motivos, el Vox exige al equipo de Gobierno que agilice la publicación de las bases, «manteniéndolas como el pasado año, en las que desde julio se pudieron solicitar», añade Gutiérrez.