«Vivo en Caleros y me han roto el balcón cuatro veces en los últimos cinco años»

No una, ni dos... Hasta cuatro veces en los últimos cinco años ha sufrido desperfectos el balcón de la vivienda de Byron Keith Orme, ... situada a la altura del número 33 de la calle Caleros. «En una ocasión lo reparé y me lo volvieron a romper al día siguiente», asegura este británico afincado en la capital cacereña con un toque de resignación.

«La mayoría de los coches tienen cuidado al pasar. Pero hay camiones y furgonetas que vienen de otras ciudades y que no saben que tenemos calles muy estrechas y balcones bajos», asegura. Considera que la colocación de un mayor número de señales podría contribuir a mejorar la situación.

Precisamente este miércoles Byron recibió la visita del albañil que le reparará el último destrozo ocasionado en su balcón, hace aproximadamente un mes. «Estoy esperando el presupuesto», indica mientras admite que todos los arreglos los ha costeado de su bolsillo. «Es un poco trágico», confiesa.

Natural de Birmingham, este inglés reside en Cáceres desde 2015. Productor musical de profesión, conoció la ciudad durante el Festival Womad en 2006 y se enamoró, tal y como detalló a HOY en una entrevista. Compró la casa y la sometió a una profunda rehabilitación.

«Me enamoré de la ciudad», admite casi 20 años después. «La gente era muy amable. Nos divertimos mucho. Y todo el equipo de Womad era muy profesional», destaca de aquella primera toma de contacto con Cáceres.

Cuando se le pregunta qué le atrajo exactamente de Cáceres para cambiar su lugar de residencia, Byron cuenta que le gustan las tradiciones de la ciudad. «Hemos hecho muy buenos amigos», apostilla.

En 2006, el año en el que Byron conoció Cáceres, pasaron por el Womad artistas y grupos como Carmen París, Muchachito Bombo Infierno, Habana Abierta, El Desván del Duende, Cara Dillon, Los Niños de los Ojos Rojos y Gecko Turner, entre otros.

La asociación vecinal de la Ciudad Monumental alerta de diez puntos negros por el paso de grandes vehículos. Para evitarlo, la asociación ha reclamado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento que extreme el control sobre la entrada de estos vehículos, que mejore la señalización actual y que se tracen itinerarios para estos camiones y furgonetas (y que alguien se encargue e vigilar que se cumplen). Otra de las peticiones es que estos vehículos se vayan sustituyendo por otros más reducidos para circular por el casco viejo, como ya hace una marca de cervezas para repartir su mercancía en la Plaza Mayor.

Las zonas más problemáticas, esas donde se producen los incidentes con mayor frecuencia por el paso de grandes vehículos, son las calles Caleros, Sande, Peñas Puerta de Mérida, Consolación, Hornos y Gallegos, Amargura, Tenerías (en su conexión con Caleros) y los adarves.