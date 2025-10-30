HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Byron Orme muestra los restos desprendidos de su balcón, que ha recibido un impacto de un vehículo de grandes dimensiones recientemente. JORGE REY

«Vivo en Caleros y me han roto el balcón cuatro veces en los últimos cinco años»

Byron Orme, vecino de la parte antigua de Cáceres, sufre los impactos de vehículos de gran tamaño en su vivienda

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:48

Comenta

No una, ni dos... Hasta cuatro veces en los últimos cinco años ha sufrido desperfectos el balcón de la vivienda de Byron Keith Orme, ... situada a la altura del número 33 de la calle Caleros. «En una ocasión lo reparé y me lo volvieron a romper al día siguiente», asegura este británico afincado en la capital cacereña con un toque de resignación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Vivo en Caleros y me han roto el balcón cuatro veces en los últimos cinco años»

«Vivo en Caleros y me han roto el balcón cuatro veces en los últimos cinco años»