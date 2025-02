Una viuda cacereña logra cambiar la ley en el Supremo al recurrir su pensión

El 18 de octubre de 2012, a los 68 años, moría de cáncer Agustín Villar Ledesma, un destacado poeta extremeño que ganó numerosos premios literarios, entre ellos el Premio Internacional de Relatos Miguel de Unamuno, el 'Constitución' de Narrativa o el 'Antonio García Oriozabala'. Agustín ... Villar fue director provincial del Ministerio de Trabajo en Cáceres durante 18 años, desde 1979 hasta 1997, recalcando los sindicatos su labor de mediador para solucionar conflictos laborales.

Tras su muerte su segunda mujer y viuda, Dolores Solís comenzó a recibir como pensión de viudedad un 40% del total de la prestación. La primera esposa del fallecido recibía de la prestación por viudedad, la cantidad equivalente a la pensión compensatoria que le correspondía tras el divorcio. El resto de la prestación, un 20% del total, se quedaba en las arcas del Estado.

Dolores Solís consultó su situación con el abogado cacereño Benjamín Cortés, del bufete Cortés Margallo Abogados, que consideró que la viuda estaba sufriendo una situación injusta y que en vez del 40% debía obtener el 60% de la paga.

Pleitearon hasta que la Audiencia Nacional les dio la razón en una sentencia del 16 de octubre de 2019. El tribunal consideraba que al repartir la pensión de viudedad entre dos personas, no era lógico que parte de la pensión se perdiera y fuera a beneficiar a las arcas públicas. La sentencia estimaba que carecía de sentido, «que, en unas mismas condiciones –indicaba–, el cónyuge percibiera la pensión íntegramente en caso de no concurrir con otro sujeto, y que en caso de darse tal concurrencia, el resultado fuera que una parte de la pensión no se abona a ninguno de los beneficiarios».

La Administración del Estado recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que ahora la ha confirmado y ha dejado establecido de manera definitiva que Dolores Solís debe cobrar el 60% de la pensión.

El abogado Benjamín Cortés afirma que la batalla judicial la han librado contra la Dirección General de Costes del Ministerio de Hacienda (Muface). «La sentencia del Tribunal Supremo –afirma–, es importante porque crea jurisprudencia, ya que no había doctrina judicial al respecto, o la que había era contradictoria entre los diferentes tribunales del Estado. Es una sentencia importante para las viudas y viudos del país».

Dolores Solís se muestra satisfecha de que la sentencia pueda ayudar a más personas. «Yo ahora trabajo; pero cuando me quedé viuda no trabajaba y lo pasé mal –dice con resignación–. Se ha tardado 10 años. Es triste tener que esperar tanto tiempo; pero como decía Agustín en uno de sus últimos libros, 'es preciso aprender a esperar'».

Agustín Villar Ledesma nació en Salamanca, pero en Cáceres vivió durante más de 30 años y aquí escribió la mayor parte de su obra: 'Seducción de la bruma' (1982), 'Galería de cuarentena' (1984), 'Díptico y epílogo para un crepúsculo en la ciudad de Cáceres' (1985), 'Ars Amandi' (1989), 'Ocelos' (1991)... En 2008 publicó 'Razón de mudo. (Aprender a esperar)'. En este libro escribió: «Es preciso aprender a esperar. A veces la espera es una tensión, el aguardo del misterio de la palabra oculta. Otras, es una exigencia, un urgir el pensamiento, entre el azogue y la añoranza de la escritura que se reclama. Y casi siempre se instalan el silencio y la quietud. Razón de mudo».

Unos meses antes de su muerte, en enero de 2012, afloró la enfermedad y, según señalaron sus amigos, Agustín se centró en esperar acompañado por el cariño de su mujer Dolores, refugiado en el cine y la literatura.