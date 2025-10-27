Visto bueno definitivo al nuevo carril bici que bordeará La Laboral y el campus de Cáceres Transcurrirá paralelo a la N-521 desde la glorieta de la Guardia Civil hasta la Facultad de Derecho | El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitará la obra por 2,8 millones de euros

C. Mateos Cáceres Lunes, 27 de octubre 2025, 13:51 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado de forma definitiva el proyecto de trazado del nuevo carril bici que bordeará el campus universitario junto a la N-521 desde el IES Universidad Laboral, para conectar en el futuro con la vía ciclista hasta Sierra de Fuentes. La obra cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.802.828,78 euros (IVA incluido), y contempla también una pasarela sobre la N-521 a la altura de La Laboral.

La resolución ministerial, firmada el pasado 8 de octubre y publicada en el Boletín Oficial del Estado de este lunes, pone fin al proceso de información pública y da luz verde a la redacción del proyecto de construcción de la vía.

Esta actuación, promovida por la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, tiene como objetivo promover movilidad ciclista y peatonal y mejorar la seguridad vial en el acceso este de Cáceres, concretamente en el tramo urbano de la carretera N-521 comprendido entre los puntos kilométricos 42,800 y 44, que va desde La Laboral hasta el final de campus universitario, en las inmediaciones de la Facultad de Derecho.

El proyecto plantea la conexión del carril bici existente paralelo a la autovía A-58 y proveniente de Sierra de Fuentes con las rondas urbanas norte y sureste de Cáceres, completando así un corredor continuo alrededor de la ciudad. El trazado prevé la construcción de una vía ciclista segregada y de uso compartido con peatones, con una longitud aproximada de 1,2 kilómetros. La nueva infraestructura discurrirá paralela a la N-521, por su margen derecha, y contará con una sección de seis metros de anchura, distribuidos en tres metros para el carril bici bidireccional y otros tres de acerado.

Pasarela sobre la N-521

El proyecto incluye además la construcción de una pasarela mixta peatonal y ciclista sobre la N-521, en el entorno del punto kilométrico 43,900, junto a la Comandancia de la Guardia Civil y cerca del acceso a la Universidad de Extremadura y a La Laboral. Esta estructura permitirá eliminar el paso de peatones existente en superficie, que concentraba gran afluencia en horas punta, mejorando así notablemente la seguridad de los usuarios.

Esta pasarela contará con rampas accesibles y escaleras en ambas márgenes, una anchura mínima de 4,45 metros y altura libre de 5,5 metros sobre la calzada. Su estructura será metálica e incluirá iluminación LED y barandillas antivandálicas. El proyecto contempla también la ejecución de dos obras de drenaje transversal para salvar los cauces existentes, la reposición de servicios afectados y la instalación de nueva señalización y balizamiento.

El Ministerio ha previsto la cesión de algunos tramos viarios al Ayuntamiento de Cáceres, en concreto la vía de servicio de la N-521 entre el acceso principal al Hospital Universitario de Cáceres y la glorieta de la Residencia Asistida, y el vial de acceso al hotel AhC, desde el Camino de los Carboneros, donde este año se ha inaugurado otro carril bici construido por la Junta de Extremadura con el que conectará el nuevo. Asimismo, se estudiará la prolongación del acerado hasta el final de la vía de servicio del Hospital Universitario para completar los recorridos peatonales.

El Ayuntamiento asumirá la conservación

El Ayuntamiento de Cáceres asumirá la conservación y mantenimiento de las nuevas infraestructuras, incluyendo el carril bici, la pasarela, la iluminación y las nuevas paradas de autobús que se incorporarán al entorno.

El Ministerio ha incorporado en la resolución diversas prescripciones derivadas de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública. Entre ellas, destacan las obligaciones de coordinar las actuaciones con la Confederación Hidrográfica del Tajo, que deberá autorizar las obras en dominio público hidráulico, y de recabar autorización de la Junta de Extremadura para las actuaciones que afecten a infraestructuras autonómicas.

También se prevé la coordinación con el Ayuntamiento de Cáceres para la reubicación o mejora de las paradas de autobús próximas al cuartel de la Guardia Civil y a la Universidad Laboral, así como la posible creación de una nueva parada en el acceso al recinto de El Cuartillo.

Durante la fase de proyecto constructivo, se realizarán los estudios luminotécnicos, se definirán los mobiliarios urbanos y se concretarán los ajustes estructurales necesarios conforme a las guías técnicas del Ministerio.

La construcción de esta nueva vía ciclista y pasarela forma parte de la estrategia de movilidad sostenible y segura promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y por el Ayuntamiento de Cáceres. Esta actuación busca facilitar los desplazamientos en bicicleta y a pie entre los principales polos de actividad del este de la ciudad —como el hospital, la universidad y los barrios residenciales—, contribuyendo a reducir el tráfico motorizado, mejorando la calidad ambiental y avanzar hacia una ciudad más conectada y accesible.