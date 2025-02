Las visitas a la Torre de Bujaco de Cáceres crecen un 15% y ya se acercan a las 40.000 personas

«Un verano muy prometedor para el turismo». Es el vaticinio que hace Raquel Preciados, nueva concejala de área y que asegura que el sector tiene un «próspero» futuro. Ayer compareció en rueda de prensa para aportar algunos datos. Por ejemplo, los visitantes de uno ... de los centros de referencia, la Torre de Bujaco.

De los centros gestionados por el Consistorio es el más visitado. En junio recibió 3.927 visitas, un ocho por ciento más que en junio del año pasado. Lleva en 2023 casi 40.000 visitantes, exactamente 38.226, lo que supone un 15,6 más. Ello se suma a que la web de turismo www.caceres.es llegó a 13.752. Son casi 2.000 más. La web supera los 82.000 visitantes, el 73 por ciento del tráfico procedente de España.

Entre las novedades anunciadas por la concejala destaca que el Consistorio y la Diputación Provincial han presentado candidatura para albergar la convención de Turespaña en 2024. Preciados afirma que este evento puede suponer una oportunidad: «Si Cáceres resultara elegida, sería una ocasión única para mostrarnos como destino turístico tanto a profesionales de márketing turístico como a los directores de las oficinas de turismo de España», reflexiona. La cita reunirá durante tres días a alrededor de 500 personas.

Iniciativas en marcha

La Convention Bureau, la reapertura del Museo Municipal, la Jornada Europea de la Cultura Judía y la Noche del Patrimonio son algunos de los proyectos que vienen. La jornada de la cultura judía será el día 3 de septiembre. Está previsto abrir al público los recintos patrimoniales de la ciudad así como realizar una visita a la judería nueva y vieja. Otro evento destacado es La noche del patrimonio', el 16 de septiembre.

Coincide este año con el 30 aniversario de la creación del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y la presidencia española de la Unión Europea. Por este motivo, las 15 ciudades del grupo abrirán en horario nocturno las puertas de sus tesoros más emblemáticos. El objetivo será acercar más este atractivo cultural y artístico tanto a los residentes como a los turistas, detalla la concejala.

Asimismo, Preciados anuncia la intención de agilizar la aprobación de la nueva ordenanza reguladora de los apartamentos turísticos, un trabajo que cree que no se completó durante el anterior mandato. Será una «herramienta necesaria», pero no quiso dar plazos. Asegura que será algo que no tendrá un impacto negativo en los precios de la vivienda y el alquiler en la ciudad.