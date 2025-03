La visita de la patrona de Cáceres a los asilos emociona a los mayores: «Es el día más bonito de mi vida»

La residencia Nuestra Señora del Rosario de Cáceres, más conocida como la de don Severiano en recuerdo del sacerdote que la fundó, ha vivido este ... martes un día histórico. La patrona de la ciudad ha pasado por estas instalaciones dentro del periplo que la imagen está haciendo por diferentes centros y parroquias de la capital con motivo del centenario de su coronación.

Este martes la talla visita las residencias de ancianos. Además de la del Rosario, también pasa por la de Cervantes. Y a las ocho iniciará desde aquí su procesión hasta la parroquia de la Sagrada Familia, en Nuevo Cáceres.

En el asilo situado junto a la Plaza de Toros, en el de don Severiano, han querido que todos sus internos participasen en un momento tan especial. Y no han dejado a nadie en su habitación. El caso más llamativo ha sido el de una señora que lleva tres años en cama y que esta mañana ha bajado en silla de ruedas articulada al comedor, que para la ocasión se ha transformado en una capilla efímera presidida por la talla de la patrona, que lucía el manto número 61, con toques en rosa y gris sobre fondo blanco y decorado con puntillas de plata. Ha habido rosario, misa y fotos, muchas fotos.

«Me he puesto lo 'mejorcino' que tenía. Nunca he tenido a la Virgen tan cerca» Adoración Martín Interna de la residencia de mayores

«Es un día inolvidable y único», asegura Pedro Marín, su director. «Los abuelos están súper emocionados. Durante los días previos han estado haciendo en el taller de terapia ocupacional todos los adornos que hemos colocado. Se han implicado mucho», describe. 62 internos y 15 usuarios del centro de día han participado en la celebración, en la que no ha faltado el reparto de estampas y de pulseras conmemorativas del centenario.

Con sus mejores galas ha asistido Adoración, Dori para los allegados, Martín, de 93 años y originaria de un pueblo de Las Hurdes. Lleva siete décadas residiendo en Cáceres. Esta mañana ha rescatado el collar de perlas y el traje de encaje del armario para ver a la patrona. La ocasión, asegura, lo merece. «Me he puesto lo 'mejorcino' que tenía. Está siendo un día precioso, el más bonito de mi vida. Nunca he tenido a la Virgen tan cerca», admite. «Cuando la veía en el Santuario me parecía más pequeña, pero ahora que la tengo delante la veo más grande. Es muy bonita y he podido ver mejor los detalles. Estoy muy feliz. Esto pasa pocas veces», asegura consciente del momento tan relevante al que ha asistido.

Ampliar Foto de familia de los trabajadores de la residencia Nuestra Señora del Rosario junto a la patrona. JORGE REY

Hasta la residencia Nuestra Señora del Rosario se ha desplazado, además, buena parte de la directiva de la cofradía. Su mayordomo, Joaquín Floriano, ha aprovechado la ocasión para destacar la singularidad del acto. «Me ha sorprendido ver cómo los abuelos estaban esperando como niños a la Virgen de la Montaña. Para muchos de ellos es su última esperanza, ya no pueden moverse para ir al Santuario a ver a la patrona. Hoy la Virgen ha venido a ellos. Me siendo muy satisfecho por haber podido hacer esta labor, de acercar la Virgen a los que tantas veces fueron a verla», concluye el mayordomo.