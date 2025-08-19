Martes, 19 de agosto 2025, 07:51 Comenta Compartir

REDACCIÓN. Este viernes 22 de agosto a las 22:00 se realizará una visita nocturna sobre leyendas de Cáceres por parte de Guías-Historiadores de Extremadura dentro de su ciclo de rutas ‘Cáceres para cacereños’. Saldrá de la escalinata del Ayuntamiento en la Plaza Mayor y tiene un coste de siete euros por persona (tres los menores de 11 a 15 años y gratis los niños de menos de 11 años). Se puede reservar en la dirección info@guiashistoriadorex.com y el teléfono 684 364 776.