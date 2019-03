Visita guiada a la Fundación Helga de Alvear, este jueves REDACCIÓN Miércoles, 27 marzo 2019, 19:44

Nueva visita guiada al centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear. Titulada 'Extensiones actuales del minimalismo', la actividad tiene lugar este jueves día 28 a partir de las seis de la tarde. La visita se centrará en obras de artistas actuales, no estrictamente minimalistas pero que establecen en sus obras una relación formal o dialéctica con esta corriente: Iran do Espírito Santo, Ceal Floyer, Andreas Gursky, Callum Innes, Imi Knoebel, Asier Mendizabal, Adrian Sauer, Jeff Wall y Cerith Wyn Evans. Como es habitual, es gratuita y no requiere inscripción previa. Duración aproximada de una hora.