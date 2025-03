Todo listo en Cáceres para recibir mañana a la patrona después de tres años

María José Torrejón Cáceres Martes, 19 de abril 2022, 13:58 Comenta Compartir

Todo listo en Cáceres para dar la bienvenida mañana a la patrona, la Virgen de la Montaña, después de dos años consecutivos sin procesión de bajada debido al coronavirus. Tres años después -la última vez que la imagen estuvo en Santa María fue en 2019- la talla regresa a la ciudad. Partirá de su Santuario a las 17.00 horas (media hora antes de lo habitual debido a la modificación del recorrido provocada por el puente peatonal sobre la Ronda Sureste) y llegará a Fuente Concejo a las 19.30.

Esta tarde, a las 19.30, Elena Nevado, exalcaldesa de la ciudad, dará el pregón en el Gran Teatro. Las puertas del recinto se abrirán a las siete y las entradas se pueden retirar desde las 17.30 horas.

Juan Carlos Fernández Rincón, mayordomo de la cofradía, y María José Pulido, primera teniente de alcalde, han presentado esta mañana los actos programados. Pulido será la encargada de entregar el bastón de mando a la patrona a su llegada a Fuente Concejo debido a la baja del alcalde, Luis Salaya, por coronavirus. «Todavía lo estoy asimilando. No pensaba que tendría esa oportunidad», ha declarado la primera teniente de alcalde.

Entre las novedades que incluye el novenario de este año hay dos homenajes: uno al colegio San Antonio por su centenario (será el día 21) y otro a la Guardia Civil (será el 27) como muestra de agradecimiento por su apoyo a la cofradía.

Medidas para evitar contagios

La cofradía no se olvida de la situación actual y por eso ha adoptado una serie de decisiones que condicionarán los actos. Una de las más importantes es que no habrá besamantos como tal. Durante las jornadas del 29 y 30 de abril los devotos podrán pasar delante de la Virgen para realizar un gesto de respeto ante la talla. En esta ocasión, la imagen no llevará un manto largo, ya que no es preciso debido a que nadie besará la tela.

Ampliar La calle Caleros ya está decorada para la bajada. hoy

Por otro lado, se ha establecido un circuito de entrada y salida con el fin de evitar que se formen tapones a las puertas de Santa María. El acceso al templo será por la puerta que hay frente al Palacio Episcopal y la salida se hará por la otra puerta, la que está mas cerca de la sede de la Diputación Provincial. Durante las horas de mayor afluencia voluntarios de ARA intentarán que no se acumule gente en los puntos de entrada y salida. La organización pide también a los asistentes que procuren llevar mascarilla en el interior de la Concatedral, aunque ya no sea obligatoria en interiores.

Otra de las grandes novedades de este novenario es que no habrá una sola jornada para la presentación de los niños recién nacidos, sino dos. Se celebrará durante los días 27 y 28 de abril (a las 16.30 horas) y podrán acudir los menores nacidos desde la última bajada de la Virgen de la Montaña. Se mantienen, además, otros actos clásicos como la recogida de comida para el Banco de Alimentos (días 28 y 29) y la donación de sangre (día 27).

La Concatedral permanecerá abierta desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche durante los días del Novenario, que se prolongará hasta el 1 de mayo, fecha en la que la Virgen de la Montaña retornará a su Santuario.

Luto en la cofradía

La hermandad hará un guiño como gesto de luto a Pilar Murillo, camarera de la Virgen de la Montaña, fallecida recientemente. Por ello, la vara que Murillo llevaba en las procesiones llevará un lazo negro y los miembros de la junta de gobierno lucirán un lazo negro en la capelina. Además, un ánfora del paso de la Virgen lucirán un crespón en señal de luto por las víctimas de la pandemia y por la guerra de Ucrania.

Ampliar Presentación esta mañana de los actos en el Ayuntamiento. hoy

Como es habitual, la Virgen de la Montaña lucirá el manto número 49, que fue ofrecido por la ciudad con motivo de las bodas de plata de su coronación, el 12 de octubre de 1949.

La calle Caleros, hermana de honor de la cofradía y punto destacado del recorrido de bajada, ya está decorada para dar el recibimiento mañana a la Virgen de la Montaña. Mañana no hay riesgo de lluvia, según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología).